Argentina fortalece seguridad nacional con medidas en fronteras

El Gobierno de Argentina ha tomado medidas para fortalecer la seguridad nacional en sus fronteras, incluyendo la instrucción a la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales para desarrollar políticas más efectivas en el control de fronteras.

El Gobierno de Argentina ha tomado medidas para fortalecer la seguridad nacional en sus fronteras. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y las fuerzas federales han sido instruidas para desarrollar políticas más efectivas en el control de fronteras.

El objetivo es prevenir el ingreso de personas que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional. Se han definido cinco objetivos para lograr este objetivo: actualizar la formación del personal de la DNM, extender la capacitación a las fuerzas federales, modernizar el equipamiento y la infraestructura, y ampliar la cooperación internacional con otros países. La resolución también instruye a las fuerzas a mantener el orden público en áreas migratorias y a detectar e investigar ilícitos.

Se espera que este trabajo conjunto respete las responsabilidades primarias de cada institución. El Ministerio ha instruido a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y a la Dirección Nacional de Formación para implementar los cambios.

Además, se han anunciado otras novedades en el ámbito militar, como la llegada de un nuevo submarino y un helicóptero NH-90, que se suma a un plan militar de más de 4200 millones de euros. La Fuerza Aérea de México también ha anunciado la llegada de una flota de 12 cazas de última generación, lo que la colocará entre los ejércitos más poderosos de América Latina.

Estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas en la región





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Seguridad Nacional Fronteras Dirección Nacional De Migraciones Fuerzas Federales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CAMBIA la MATRÍCULA NACIONAL: Salud simplifica el acceso, ¿qué cambia para médicos, enfermeros y técnicos?El Gobierno estableció un nuevo sistema para “agilizar” los trámites para la inserción laboral en este ámbito.

Read more »

Orgullo nacional: la localidad argentina que inauguró la primera parada de colectivo con calefacciónInnovación

Read more »

Análisis de la economía argentina: crecimiento, desafíos fiscales y proyecciones tras el cambio de gobiernoLa economista Lorena Giorgio de Equilibra analiza la dinámica económica argentina tras 2023, destacando el impacto exportador de Vaca Muerta, el agro y la minería, junto con la compra de reservas del BCRA. También señala la fragilidad de otros sectores y la limitación de margen para recortar gasto público, mientras se espera la efectivización de privatizaciones.

Read more »

Una cápsula radioactiva perdida activó el protocolo nacional: qué dijo el Gobierno sobre su peligrosidadLa Autoridad Regulatoria Nuclear investiga la desaparición de una fuente de Cesio-137 utilizada en medicina nuclear en Rosario. En redes sociales dio su versión sobre qué grado de riesgo conlleva riesgo para la población

Read more »