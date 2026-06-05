Argentina firma acuerdos militares con Estados Unidos para combustible y adquisición de drones

El ministro de Defensa de Argentina, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, firmaron dos cartas de intención que habilitan a la Argentina a comprar combustible a precios militares a nivel global y a participar en una plataforma de adquisición de drones y sistemas antidrones del Ejército estadounidense.

El Ministerio de Defensa argentino, encabezado por Carlos Presti, y la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, representada por el embajador Peter Lamelas, firmaron dos cartas de intención que profundizan la cooperación militar bilateral.

Los acuerdos permitirán a la Argentina acceder a combustible a precios militares en todo el mundo y formar parte de una plataforma digital para la adquisición de drones y sistemas antidrones del Ejército norteamericano. La ceremonia se realizó este jueves en la sede del ministerio y fue presentada por el gobierno como un paso significativo en la relación estratégica entre ambos países. El primero de los acuerdos se centra en el fortalecimiento del apoyo logístico mutuo.

Se trata de una reafirmación y ampliación del Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA), vigente desde 2009. Este convenio busca mejorar las capacidades logísticas bilaterales a escala global, facilitando el suministro de combustible a precios preferenciales para las fuerzas armadas argentinas en cualquier parte del mundo.

Además, incluye la cooperación en ejercicios combinados, actividades de adiestramiento, despliegues operacionales, escalas en puertos y operaciones conjuntas. La carta de intención también contempla la asistencia logística en situaciones imprevistas o contingencias que requieran una respuesta rápida y coordinada, lo que incrementa la capacidad de reacción ante crisis regionales o globales. El segundo acuerdo incorpora a la Argentina al Mercado Digital Internacional de Tecnologías Aéreas No Tripuladas.

Esta plataforma centralizada permitirá a los países participantes acceder de manera ágil a drones y sistemas antidrones previamente evaluados y certificados por el ámbito militar de defensa estadounidense. La iniciativa responde a la creciente importancia de estas tecnologías en los conflictos modernos, como se ha observado en los principales teatros de operaciones de los últimos años. Los drones son esenciales para vigilancia, reconocimiento, adquisición de blancos, protección de infraestructuras críticas y conducción de operaciones militares.

La adhesión argentina a este mercado no solo simplifica los procesos de compra, sino que garantiza acceso a equipos probados y de última generación. El embajador Lamelas elogió los acuerdos como una muestra de liderazgo argentino en la región y destacó la voluntad política de ambos gobiernos para fortalecer la defensa mutua.

Por su parte, el ministro Presti subrayó que estos pasos consolidan la alianza estratégica con Estados Unidos y mejoran las capacidades operativas de las fuerzas armadas argentinas, permitiendo una mayor interoperabilidad con el ejército norteamericano. La firma de estas cartas representa un hito en la relación bilateral, que se ha intensificado en los últimos meses con intercambios de oficiales y ejercicios conjuntos.

Se espera que los acuerdos entren en vigor en los próximos meses, una vez completados los procedimientos internos de cada país





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