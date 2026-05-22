Argentina faced fewer displacement events than in other countries as fewer Argentines fled violence, but severe weather forced many to move, with over 32,000 displacements

Argentina did not encounter the same levels of violence as other countries and thus did not see a widespread relocation of its population due to violence. Instead, natural disasters and extreme weather conditions forced many to evacuate. Of the 32,000 displacements, around 30,000 were caused by the combination of storms, flooding and fires. Despite this, there was no permanent displacement event recorded due to these events. More than 130,000 people were forced to move from their homes in a single town on May 17th, 2024, due to flooding.

Argentina no registró suficientes niveles de violencia para que su población se viera forzada a abandonar sus hogares, pese a haber tenido 76 eventos climáticos que provocaron 32.000 desplazamientos, entre los que 30.000 se dieron por tormentas y inundaciones.

Un evento notable ocurrió en Zárate, donde 130.000 habitantes pasaron la noche sitiados por el agua y alrededor del 80% de las viviendas se inundó. Un informe internacional advirtió sobre la necesidad de medidas estructurales y no estructurales para mitigar los efectos de tormentas cada vez más frecuentes y recordaron la tragedia de Bahía Blanca





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