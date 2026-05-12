Argentina Experiênt 4 Eclipses Solares Anulares en los Ultimos Diez Años, Su Tercera Centrale el 2027

La Argentina ha sido testigo de cuatro eclipses solares anulares en los últimos diez años y está confirmado que en 2027 volverá a vivir este fenómeno cósmico. Estos eventos astronómicos se producen cuando la luna, estando lejos de la tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta, y se observan por la única vez de cada 38 años equivalentemente en una única latitud de la Tierra ya que, por comparaña, un eclipse total solar anulado con la luna a lo lejos puede durar hasta 7 minutos y 51 segundos, mientras que en un eclipse total anulado cuando la luna esta sobre la Tierra, puede durarse hasta 7 minutos y 31 segundos. Además, el 6 de febrero de 2027, Esquel y la región patagónica de Argentina se convertirán en un escenario privilegiado para observar el eclipse anular solar 2027. Explícame Pablo Gerez, el guía de turismo especializado en experiencias, naturaleza y astroturismo.

La Argentina ha vivido en los últimos diez años cuatro eclipses solar es de tipos distintos e incluye la confirmación de que en 2027 nuevamente se verá este fenómeno cósmico.

Los eclipses solares anulares son eventos astronómicos en los que la luna, estando lejos de la tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta. Al no cubrir completamente el disco solar, deja visible un anillo de luz brillante conocido como "anillo de fuego". Este "anillo de fuego" será posible de observar desde ciertas provincias del país. El próximo eclipse solar anular en Argentina será el próximo 6 de febrero de 2027.

Será el quinto fenómeno de estas características en los últimos diez años. El último fenómeno tuvo lugar en octubre de 2024 y otro en 2023, mientras que los eclipses totales se dieron en 2019 y 2020.

El trazado del "anillo de fuego" se iniciará sobre el Océano Pacífico, pasará por Chile, recorrerá buena parte de la región patagónica y la provincia de Buenos Aires en Argentina, cruzará la costa oriental de Uruguay y Brasil, para luego dirigirse al Atlántico y continuar por el litoral de África occidenta





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