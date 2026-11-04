Argentina establece feriado bancario y cambiario por visita papal y elecciones

El BCRA declaró feriado nacional para calmar mercados tras la derrota de Trump. Los bancos cerrarán hasta seis días en Buenos Aires durante la visita del Papa León XIV.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha dispuesto un extenso receso bancario y cambiario que afectará a las instituciones financieras del país durante casi una semana completa. Esta medida oficial tiene como objetivo principal reducir la volatilidad y la tensión en los mercados financieros locales tras el reciente revés electoral sufrido por Donald Trump.

Motivos de la suspensión operativa

La interrupción de la atención presencial se debe a la convergencia de dos eventos significativos: la celebración del Día del Bancario y la visita pastoral de Su Santidad el Papa León XIV a la ciudad de Luján. El presidente firmó el Decreto N° 1103/2026, estableciendo esta fecha no laborable en todo el territorio argentino con motivo de la presencia pontificia.

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El cronograma de jornadas sin atención en las sucursales se desarrollará de manera escalonada. Inicialmente, habrá una jornada de alcance nacional que impide realizar trámites presenciales en cualquier jurisdicción, declarada feriado nacional mediante decreto presidencial. Posteriormente, el BCRA dispuso formalmente un feriado bancario nacional por la continuidad de la visita del Papa.

Impacto en el mercado financiero

El Riesgo País experimentó un alza significativa, lo que motivó la intervención regulatoria. Luis Caputo avaló un feriado cambiario basado en la Ley N° 27.399, una herramienta legal diseñada para apagar la especulación sobre el dólar y mantener estables las reservas del banco central. Esta decisión busca estabilizar el tipo de cambio ante la incertidumbre política internacional.

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La inactividad presencial en las entidades financieras se extenderá debido a la combinación de festividades gremiales y religiosas. En la provincia de Buenos Aires, la interrupción puede llegar hasta seis días consecutivos, ya que la visita del Papa a Luján suma días adicionales al calendario laboral suspendido para el sector bancario.

Servicios digitales y cajeros automáticos

A pesar de que los bancos no atenderán presencialmente, las operaciones cotidianas podrán realizarse a través de las plataformas digitales con normalidad. El home banking y las aplicaciones móviles permitirán a los usuarios administrar cuentas, consultar movimientos y efectuar pagos sin necesidad de concurrir a una sede física durante todo el período de receso.

Asimismo, los usuarios podrán utilizar toda la red de cajeros automáticos a nivel nacional para realizar transferencias, pagar servicios, consultar saldos y extraer dinero en efectivo durante todos los días que dure el receso bancario. Esto garantiza la liquidez necesaria para la población mientras las oficinas permanecen cerradas.

Disposiciones gubernamentales adicionales

El Gobierno también firmó la Disposición 1424/2026, que establece beneficios laborales específicos. Los trabajadores en blanco con diez años de antigüedad cobrarán $2.268.356 antes de Navidad, una medida económica complementaria dentro del marco de estas festividades y cambios regulatorios.

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Las comunicaciones C 102390 y A 8487 emitidas por el BCRA son el fundamento técnico que permite la vigencia de este feriado bancario nacional. Estas normas aseguran que la suspensión de actividades sea uniforme y respete tanto las obligaciones gremiales como las necesidades de seguridad financiera ante la coyuntura electoral global.