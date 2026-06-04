Argentina espera que la Corte Suprema de EE.UU. cierre el litigio de YPF

El Ejecutivo argentino confía en que la Corte Suprema de EE.UU. desestime los recursos pendientes y ponga fin al proceso judicial iniciado en 2015 por la expropiación de YPF, mientras avanza en acuerdos de deuda y reformas legislativas.

El Gobierno argentino mantiene la confianza de que la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimará cualquier recurso pendiente y pondrá fin definitivo al largo proceso judicial derivado de la expropiación de YPF que se inició en 2015.

A diferencia del fondo inglés que aún no ha elevado su caso al máximo tribunal norteamericano, los asesores legales del Estado sostienen que, tras un análisis de dos o tres meses a fin de año, es probable que se emita una decisión concluyente en Washington. Dicha resolución daría por cerrado el litigio que ha consumido recursos y tiempo durante casi una década, y que, según analistas de Burford, presenta una probabilidad cada vez menor de generar ingresos adicionales para la nación a través de los tribunales estadounidenses.

La Corte Suprema norteamericana suele admitir entre setenta y cien casos al año, y el panorama judicial argentino se ha visto marcado por una serie de fallos favorables a los inversores extranjeros, como el reciente pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que confirmó la sentencia anterior. En este contexto, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, destacó que la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones, que rechazó la solicitud de revisión del pleno de sus integrantes, reitera la postura sostenida por la República Argentina a lo largo del proceso de apelación y refuerza la sentencia favorable obtenida por el país.

Mientras tanto, el cuerpo de abogados del Estado sigue gestionando otros expedientes sin resolución definitiva, entre los que destaca el litigio contra la entidad londinista por 1.330 millones de euros. Paralelamente, el Ejecutivo espera la autorización del Congreso para concluir el acuerdo de US$171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor, cuyo objetivo es liquidar el default de 2001; la discusión de este convenio está programada para el próximo jueves en la Cámara de Senadores.

A pesar de los avances judiciales, el Gobierno adopta una postura cautelosa en materia de arbitraje internacional. El fondo inglés, que había señalado previamente que el arbitraje es un proceso cuyo caso medio ante el CIADI dura 4,4 años, asegura que dicha vía es capaz de replicar el resultado de un tribunal de primera instancia estadounidense.

No obstante, la autoridad argentina sigue prefiriendo la vía judicial de los tribunales locales y estadounidenses, considerando que la Corte Suprema de EE. UU. representa la instancia final capaz de cerrar el caso de manera definitiva. En la agenda legislativa de la semana, el Ejecutivo también contempla la aprobación de la Super‑RIGI y la reforma de la Ley de Lobby, así como la revisión de pliegos judiciales, temas que serán debatidos en el Congreso.

Todo ello forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la seguridad jurídica, atraer inversiones y cerrar de una vez las controversias legales que han pesado sobre la economía nacional durante años





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