Argentina envía un avión a Bolivia para apoyar a su gobierno en la crisis, acompaña a su pueblo y respalda su gobierno democrático

El gobierno de la Argentina se une a su par boliviano en una solidaridad humanitaria y temporal para brindar apoyo a las víctimas y sofocar las protestas en ese país. La entrega del avión en colaboración con el Ministerio de Defensa se enmarca en el deseo de que, con el compromiso de todos los actores políticos y sociales involucrados, la situación se resuelva prontamente.

Fue el canciller Pablo Quirno quien dio la noticia. Milei dijo que su par, Rodrigo Paz Pereira, sufre un intento de desestabilización en las redes sociales.

Agregó que "a solicitud del gobierno boliviano y en virtud de la situación que derivó en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la Argentina decidió prestar su colaboración enviando un avión. Esta contribución, de carácter humanitario y temporal, coordinada por la Cancillería y en colaboración con el Ministerio de Defensa, se inscribe en el deseo de que, con el compromiso de todos los actores políticos y sociales involucrados, la situación se resuelva prontamente".

A solicitud del gobierno boliviano y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130... Según aclaró luego, los alimentos son del gobierno boliviano, quien se hace cargo de los gastos del operativo. En respuesta, Paz Pereira agradeció el gesto.

"Queremos agradecer al gobierno de nuestro país amigo de la Argentina, que ha provisto dos aviones Hércules para que se refuerce el puente aéreo y que no falten alimentos en esta ciudad", dijo a la prensa el viernes José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial. En tanto, Milei aseguró que apoyará al Bolivia frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso.

Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú exhortaron "a los actores políticos y sociales a privilegiar el diálogo y la paz social" en el país andino y advirtieron "a toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad".

A apenas seis meses de haber asumido el presidente Rodrigo Paz, que está siendo atacado por protestas y bloqueos que mantienen cercada a la capital política de Bolivia, y la peor crisis de los últimos 40 años





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