Argentina enfrentará una corrida cambiaria en 2027, según el economista Juan Carlos de Pablo

El economista Juan Carlos de Pablo analizó la situación económica de Argentina y destacó que el país enfrentará una corrida cambiaria en 2027. Afirmó que los indicadores macroeconómicos son sólidos, pero que el financiamiento para el 2027 será mucho más demandante que en los años previos.

El economista Juan Carlos de Pablo analizó la situación económica de Argentina y destacó que el país enfrentará una corrida cambiaria en 2027. Afirmó que los indicadores macroeconómicos son sólidos, pero que el financiamiento para el 2027 será mucho más demandante que en los años previos.

Consideró que el FMI o el Banco Mundial aumentarán significativamente su exposición, pero que es difícil que su exposición aumente significativamente. También mencionó que el país necesita unos bonos argentinos para financiarse y que el Gobierno tiene decisiones pendientes en materia financiera





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