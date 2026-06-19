Argentina enfrentará desafío en 2027 para acceder a financiamiento externo

El banco estadounidense JP Morgan confirmó que el Gobierno de Argentina proyectó un presupuesto balanceado para 2026, pero advirtió que el acceso al financiamiento externo será un desafío importante en 2027.

El banco estadounidense JP Morgan confirmó que el Gobierno de Argentina proyectó un presupuesto balanceado para 2026, pero advirtió que el acceso al financiamiento externo será un desafío importante en 2027.

La entidad sostiene que el superávit primario anualizado se ubica actualmente en torno al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel que considera suficiente para afrontar el pago de intereses de la deuda. Sin embargo, JP Morgan señala que las necesidades en dólares treparían hasta el equivalente a 3,7% del PBI durante 2027, lo que podría generar una brecha financiera de aproximadamente u$s 9000 millones, equivalente a 1,4% del PBI.

La entidad sostiene que el Gobierno ya trabaja en estrategias de prefinanciamiento para reducir la vulnerabilidad que podría generar la volatilidad típica de un año electoral. El informe también muestra que tanto los ingresos como el gasto registran caídas en términos reales, afectados por efectos de base y una menor contribución de algunos recursos extraordinarios. Los subsidios económicos se encuentran 60% por debajo de aquellos niveles, mientras que el gasto de capital permanece 76% inferior





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