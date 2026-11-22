El Financial Times advierte que Argentina necesita USD 17.000 millones con una brecha de USD 10.000 millones. La incertidumbre electoral y la recesión técnica amenazan el pago de bonistas privados.

El periódico británico Financial Times ha publicado un análisis detallado que destaca los serios interrogantes sobre la capacidad del Gobierno nacional argentino para afrontar sus próximos vencimientos financieros durante el año 2027. La publicación señala que la combinación del estancamiento de la actividad productiva, el encarecimiento del crédito internacional y la creciente presión política ha colocado bajo amenaza la estrategia oficial para cubrir los compromisos de deuda.

La coyuntura se ve exacerbada por el retroceso en los niveles de aprobación pública del presidente Javier Milei, que según las mediciones citadas descendió al 35%. Esta caída en la popularidad está siendo golpeada por la percepción de que la economía ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026, lo cual ha reavivado en los mercados financieros el temor a un eventual regreso del peronismo en 2027.

Also read Boca Juniors clasificó a la Recopa 2027 ante Cienciano tras ganar el torneo

Incertidumbre electoral y riesgo de reversión económica

El análisis del Financial Times subraya que el panorama electoral se ha vuelto mucho más incierto, alejándose de la expectativa inicial de una reelección prácticamente descontada. Ramiro Blazquez Giomi, estratega de la firma StoneX, señaló al medio británico que, si bien el mandatario sigue siendo competitivo, los inversores ahora enfrentan un escenario con mayor volatilidad y riesgo de reversión de las reformas económicas implementadas.

Esta incertidumbre política se suma a las presiones externas, incluyendo el aumento en los precios internacionales de la energía y tasas de interés más elevadas en Estados Unidos. Además, las recientes derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos han incrementado el nerviosismo de los operadores respecto a la disponibilidad de respaldo o auxilio financiero externo hacia 2027.

Advertisement

La brecha financiera de USD 10.000 millones

En el plano estrictamente financiero, el informe advierte sobre un escenario de liquidez ajustada que dificulta el programa del ministro de Economía, Luis Caputo, para reunir los USD 17.000 millones necesarios para cubrir los vencimientos con bonistas privados durante 2027. El periódico respalda este diagnóstico con proyecciones y testimonios de consultoras locales que señalan déficits significativos en el programa de financiamiento.

Cálculos de la consultora FMyA citados en la nota estiman que el encarecimiento de las condiciones financieras generó una brecha de casi USD 10.000 millones respecto de las previsiones oficiales. Al respecto, el economista Fernando Marull afirmó al medio británico que, pese a que Caputo asegura que el programa sigue cubierto, los números actuales indican lo contrario y advierte que la ventana para nuevas emisiones internacionales está ahora totalmente cerrada.

La situación se agrava con la suspensión de colocaciones locales, ya que desde agosto pasado el Ejecutivo debió suspender la emisión de deuda soberana en dólares bajo legislación local. Esto ocurrió porque los inversores llegaron a exigir tasas de rendimiento de hasta el 17%, haciendo insostenible la captación de recursos a través de este mecanismo tradicional de financiamiento público.

Desacople regional y alternativas de pago

La consultora MAP Latam observó que la Argentina se ha distanciado del comportamiento de otros mercados emergentes de la región. Sus analistas sostuvieron que será difícil que la prima de riesgo país retorne a los niveles de mediados de año mientras el Gobierno no muestre señales claras de reactivación en sectores clave como la construcción, el comercio y la industria manufacturera.

Advertisement

Frente al cierre de los mercados voluntarios de deuda y la imposibilidad de acceder a financiamiento convencional, el periódico británico señala que el equipo económico contempla distintas vías alternativas para garantizar los pagos. Entre estas opciones destacan la gestión de nuevos desembolsos y líneas de financiamiento a través de organismos multilaterales de crédito, buscando asegurar la solvencia externa a pesar de la adversidad doméstica.