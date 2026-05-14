Profesionales de la salud argentinos se movilizan hacia Ginebra para denunciar la decisión del gobierno de Javier Milei de abandonar la Organización Mundial de la Salud.

La reciente revelación efectuada por el medio LPO ha puesto de manifiesto una serie de gestiones reservadas llevadas a cabo por Pablo Quirno, con el objetivo primordial de acelerar el proceso de salida de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

Esta maniobra, impulsada desde las altas esferas del gobierno de Javier Milei, busca amortiguar el impacto internacional que una decisión de tal magnitud podría generar en la comunidad global. Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, la noticia ha provocado una reacción inmediata y contundente por parte del campo sanitario nacional, que ve con profunda preocupación el aislamiento del país en materia de salud pública.

El canciller habría dado instrucciones precisas a los representantes argentinos ante los diversos organismos internacionales situados en Ginebra para realizar un lobby intenso y tratar de reducir el rechazo diplomático que esta retirada está suscitando, especialmente en un momento crítico marcado por la propagación de brotes internacionales de hantavirus, una situación que requiere de la máxima coordinación global. Ante este escenario, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, conocida como Fesprosa, ha tomado medidas drásticas y urgentes.

La organización ha coordinado un viaje relámpago hacia Suiza para participar activamente en la Asamblea Mundial de la Salud, la cual se llevará a cabo entre el 18 y el 23 de mayo en Ginebra. El propósito fundamental de esta misión es denunciar formalmente ante el organismo internacional que la decisión tomada por el ejecutivo nacional no representa la voluntad del pueblo argentino ni los intereses de quienes sostienen el sistema sanitario.

María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, viajará como parte de la delegación de la Internacional de Servicios Públicos y la Federación Global de Trabajadores Sanitarios. Su misión principal será entregar una misiva dirigida al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la cual cuenta con el respaldo y la firma de más de tres mil referentes, médicos, investigadores y académicos del sistema de salud de Argentina, quienes manifiestan su rechazo absoluto a la desvinculación del país del organismo.

El documento que será presentado en Ginebra es tajante al señalar que la determinación del gobierno de Javier Milei fue adoptada sin ningún tipo de debate público, omitiendo cualquier consulta a la comunidad científica y excluyendo totalmente la participación de los actores sanitarios clave. Según sostienen los firmantes, romper el vínculo con la OMS no representa un ejercicio de soberanía nacional, sino que, por el contrario, debilita gravemente la capacidad del Estado argentino para garantizar los derechos fundamentales de salud de sus ciudadanos.

Se advierte que abandonar la organización compromete la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y desarticula capacidades técnicas que fueron construidas meticulosamente durante décadas de trabajo coordinado. La carta concluye con una declaración poderosa y directa dirigida al gobierno actual: la Argentina sanitaria no se retira de la OMS, subrayando que la cooperación internacional es la herramienta más eficaz para salvar vidas humanas.

Por su parte, el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha intervenido públicamente en este conflicto, exhortando al gobierno argentino a suspender la decisión de retirarse del organismo. Esta solicitud se enmarca en la urgencia de combatir la crisis sanitaria vinculada al hantavirus, subrayando que la coordinación técnica y el intercambio de datos son vitales para contener la propagación de enfermedades infecciosas.

La movida de la Cancillería argentina, que intenta suavizar la imagen de la retirada, choca frontalmente con la realidad técnica y epidemiológica. Los expertos sostienen que el alineamiento político con figuras como Donald Trump, que en el pasado también cuestionó el rol de la OMS, está primando sobre la evidencia científica y el bienestar colectivo de la población argentina.

El conflicto diplomático que se prevé en la Asamblea Mundial de la Salud será el reflejo de una tensión más profunda entre la ideología política y la gestión técnica de la salud pública. En conclusión, la salida de Argentina de la OMS se percibe no solo como un movimiento político, sino como un riesgo sanitario tangible.

La desarticulación de los vínculos con el organismo rector de la salud mundial dejaría al país en una posición de vulnerabilidad ante futuras pandemias o brotes endémicos. La movilización de Fesprosa y la firma de miles de profesionales representan un acto de resistencia civil y profesional frente a lo que consideran un desmantelamiento deliberado de la salud pública.

Mientras el gobierno busca legitimar su salida mediante gestiones diplomáticas discretas, la comunidad médica busca rescatar el lugar de Argentina en el concierto sanitario global, reafirmando que la salud es un derecho humano que trasciende las fronteras y las ideologías gubernamentales pasajeras. El resultado de las gestiones en Ginebra será determinante para entender si el país logrará mantener un puente con el conocimiento y la asistencia técnica internacional





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