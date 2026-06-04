Argentina en el Mundial: gestión de lesiones y estrategia de Scaloni para un torneo largo

La selección argentina llega al Mundial con varias bajas por molestias, entre ellas la de Messi, y un plantel amplio que permite dosificar esfuerzos. Scaloni prioriza recuperar a campeones del mundo como Paredes y Montiel y apunta a llegar con todo a las fases decisivas del torneo.

La selección argentina afronta su debut en el Mundial de Qatar con un panorama complejo pero manejable. La lesión de Lionel Messi , sumada a la de otros diez futbolistas que llegan con diverse molestias o traumatismos, ha alterado los planes del director técnico Lionel Scaloni .

Aunque la fase de grupos no parece presentar la misma exigencia que los octavos de final, donde podrían cruzarse con España o Uruguay, el entrenador prefiere esperar hasta el último momento para evaluar la disponibilidad de jugadores clave como Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y el joven Nicolás Paz. La recuperación de Rodrigo De Paul es positiva y todo indica que retornará a la titularidad, mientras que la evolución de los demás se monitorea con cautela.

El propio torneo permite dosificar esfuerzos, rehabilitar futbolistas durante la competencia y aprovechar la amplitud de un plantel equilibrado. La presente edición del Mundial es más extensa y concede revanchas, lo que incentiva una administración cuidadosa de los recursos humanos. La mayoría de las selecciones, no solo Argentina, llegan con jugadores en recuperación; un ejemplo claro es España, que no podrá alinear a Lamine Yamal ni a Nico Williams en su primer partido.

La carga extenuante de la temporada Europea ha pasado factura: Mac Allister y Enzo Fernández superaron los 50 partidos en la Premier League, mientras que el Flaco López disputó más de 60 en Brasil. Por eso, Scaloni ya mostró su intención de dosificar cargas, como hizo ayer al excluir a Julián Álvarez del entrenamiento.

Aunque el delantero del Atlético de Madrid es otra incógnita, el DT confía en un grupo amplio donde los campeones del mundo como Paredes y Montiel, ganadores del derecho a ser considerados, merecen paciencia y rehabilitación si es necesario. En síntesis, la estrategia argentina se basará en una gestión prudente de las lesiones, la rotación y la adaptación a las circunstancias de un torneo largo, con la mira puesta en llegar con todo su potencial a las fases decisivas





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