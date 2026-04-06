Argentina Designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como Grupo Terrorista

El Gobierno argentino oficializa la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, incorporándola al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida se basa en informes que demuestran la participación de la CGRI en actos terroristas y busca fortalecer la seguridad nacional.

El Gobierno argentino oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como grupo terrorista, un paso anunciado previamente por TN. Esta inscripción fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), formalizándose a través de una resolución conjunta emitida por el Ministerio de Seguridad y la Cancillería.

La medida, reflejo de una creciente preocupación por las actividades de la CGRI, busca fortalecer los mecanismos de seguridad nacional y prevenir posibles actos terroristas en territorio argentino.\La resolución conjunta 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece claramente que la CGRI “representa una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”. La resolución fue firmada por los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). Esta decisión se fundamenta en “informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de los Ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, que justifican la declaración. La resolución especifica que se ha detectado “una amplia evidencia en lo referente a la participación directa de la organización terrorista (CGRI) en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas”. Se subraya la importancia de la inclusión de la CGRI en el RePET como una “herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento”, en concordancia con los estándares internacionales y las obligaciones asumidas por Argentina en la materia. El Gobierno busca con esta medida, alinearse con los esfuerzos globales en la lucha contra el terrorismo y proteger a sus ciudadanos.\Además, la resolución destaca la necesidad de abordar la complejidad del crimen organizado, que “constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público”. Se enfatiza la importancia de una estrategia integral a nivel nacional, que optimice la asignación de recursos y mejore los resultados de las investigaciones. Se reconoce la necesidad de colaboración e intercambio de información entre las distintas agencias estatales para desarrollar una estrategia más efectiva que abarque la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos relacionados con el crimen organizado. En este contexto, el Gobierno recordó, al anunciar la medida, los atentados a la Embajada de Israel en 1992, perpetrado por Hezbolá, brazo operativo de la CGRI en la región, y el atentado a la AMIA en 1994, considerado el peor ataque terrorista en suelo argentino. Esta decisión refleja un compromiso firme del Gobierno en la protección de los ciudadanos y en la lucha contra el terrorismo, buscando prevenir futuros ataques y desmantelar las redes de financiamiento y operación de grupos terroristas





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