Argentina: decreto elimina participación ciudadana y criterios de género en selección de jueces de la Corte Suprema

El gobierno argentino emitió un decreto que suprime la etapa de exposición pública y las observaciones ciudadanas en el proceso de selección de candidatos a la Corte Suprema, además de eliminar la recomendación de considerar diversidad de género y federal. Organizaciones civiles y abogados califican la medida como un retroceso institucional.

El gobierno argentino dio un paso más en la reforma del proceso de selección de jueces de la Corte Suprema al emitir un decreto que elimina la etapa de exposición y observaciones ciudadanas que se realizaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de la nominación formal de un candidato.

La medida, impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, argumenta que dicha instancia resulta redundante con los debates que luego se desarrollan en el Senado. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de abogados consideran que se trata de un retroceso institucional que afecta la transparencia y la participación democrática.

El nuevo decreto modifica el reglamento de selección de magistrados, estableciendo que los antecedentes de los candidatos ya no deberán publicarse en diarios de circulación nacional, sino únicamente en el sitio web del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial. Además, deja sin efecto la recomendación para que el presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo que se eliminan mecanismos de participación ciudadana fundamentales, como la publicación durante 15 días de los nombres de los candidatos a jueces, para que ciudadanos, ONG, entidades académicas y organizaciones presenten observaciones fundadas. La lógica, explicó, era que la ciudadanía pudiera opinar cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo.

Ahora se elimina esta instancia y también la posibilidad de requerir opiniones a organizaciones especializadas durante el proceso de selección.

"Lo que se elimina es la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión", insistió Secchi. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que nuclea a los colegios del interior del país, emitió un comunicado firmado por su presidenta, Mariel Tschieder, donde calificó el decreto como una regresión institucional.

Sostuvo que lo eliminado "no representaba una mera instancia administrativa accesoria, sino una herramienta de participación democrática destinada a aportar información relevante sobre la trayectoria, independencia, idoneidad técnica, antecedentes éticos y compromiso institucional de los postulantes". Concentrar el escrutinio exclusivamente en el Senado, señaló, desconoce el valor específico que posee el escrutinio público previo a la adopción de la decisión presidencial de nominación, porque era en esa instancia temprana donde la ciudadanía podía enriquecer el proceso antes de que el Ejecutivo definiera su propuesta.

Una vez que el Presidente elige un nombre y lo manda al Senado, la decisión ya está tomada. Sobre la eliminación de la perspectiva de género, la FACA vinculó la medida con obligaciones asumidas por el Estado argentino en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, al sostener que la conformación de los tribunales superiores está estrechamente vinculada con esos compromisos internacionales.

Respecto al federalismo, el comunicado recordó que la Corte Suprema no es únicamente la cabeza de uno de los poderes del Estado, sino también el tribunal superior de una República federal, y que la diversidad geográfica de sus integrantes constituye un valor institucional destinado a asegurar una comprensión más amplia de las distintas realidades jurídicas, económicas y sociales que conforman la Nación. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también cuestionó el decreto, tanto por la eliminación de la participación ciudadana directa en la etapa ejecutiva como por la supresión de los criterios de diversidad que el decreto 222 imponía al Presidente al momento de seleccionar candidatos para la Corte.

En coincidencia con Secchi, dijo que cuando el Senado ya recibe un nombre para debatir, la decisión del Poder Ejecutivo está tomada. La instancia ante el Ministerio de Justicia era la única herramienta formal para influir antes de que eso ocurriera y ahora, al suprimirse, se reduce el control. Gil Domínguez afirmó que el decreto implica una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente.

También implica una regresión injustificada del derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género. Y, por último, impacta en el federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino.

El letrado aclaró que el debate no pasa por si el presidente tiene facultades para derogar decretos de autolimitación, pues nadie lo niega, sino por la regresividad injustificada en una cuestión tan sensible como la designación de jueces y juezas de todas las instancias cuya permanencia en el cargo dura hasta los 75 años. Un juez de la Corte designado hoy puede estar en funciones durante tres décadas, por lo que la transparencia y la participación en su selección son cruciales para la calidad institucional del país.

El decreto ha generado un amplio rechazo entre organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y sectores políticos opositores, quienes advierten que la medida debilita los mecanismos de control público y fomenta la discrecionalidad del Ejecutivo en la designación de los máximos magistrados. Se espera que en los próximos días se presenten acciones judiciales para impugnar la constitucionalidad del decreto, basándose en los argumentos de regresividad y violación de estándares internacionales de derechos humanos.

Mientras tanto, el gobierno defiende la medida como una simplificación administrativa y una eliminación de trabas burocráticas, aunque no ha ofrecido argumentos sólidos que justifiquen la supresión de la participación ciudadana y la diversidad en un proceso de tanta relevancia para la democracia argentina





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