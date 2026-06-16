Argentina debuta en la Copa América defendiendo el título ante Argelia conMessihaciendo historia

La selección argentina, vigente campeona del mundo, comienza su participación en la Copa América enfrentando a Argelia. Lionel Messi busca convertirse en el primer argentino en disputar seis Copas América, mientras el entrenador Lionel Scaloni define la alineación con dudas en la defensa. Argelia,回归 al torneo, pierde a su defensor Bensebaini por lesión.

La selección argentina, vigente campeona del mundo, inicia este martes 16 de junio la defensa de su título continental con su esperado debut en la Copa América frente a Argelia.

El director técnico Lionel Scaloni mantiene ciertas incertidumbres en la alineación titular, particularmente en la zona defensiva, donde la condición física del arquero Emiliano Martínez, apodado Dibu, genera expectativa. Martínez presentó una fisura en un dedo que lo mantuvo trabajando de manera diferenciada, pero Scaloni expresó confianza en que pueda estar disponible para el partido inaugural.

Por otro lado, el lateral Nicolás Tagliafico espera reaparecer en uno o dos encuentros, lo que ha llevado al cuerpo técnico a considerar un cambio táctico, posiblemente adoptando una línea de tres centrales, con la inclusión de jugadores como Nicolás González y Giuliano Simeone por las bandas. La presencia de Lionel Messi, el capitán y máximo referente, no está oficialmente confirmada pero se anticipa que iniciará el juego desde el primer minuto, lo que le permitiría hacer historia al disputar su sexta Copa del Mundo, un récord sin precedentes para un futbolista argentino.

Enfrente, Argelia regresa al torneo continental tras ausentarse en las dos ediciones anteriores, 2018 y 2022. Los Zorros del Desierto, comandados por el experimentado Riyad Mahrez, buscarán aprovechar su estilo de juego basado en transiciones rápidas y la calidad técnica de su zona ofensiva.

Sin embargo, la preparación argelina sufrió un contratiempo importante con la baja de Ramy Bensebaini, defensor central del Borussia Dortmund, quien quedó descartado por una lesión en su tobillo izquierdo. Su ausencia debilita la última línea de un equipo que aspira a dar la sorpresa frente al campeón mundial. Las alineaciones probables muestran un esquema típico de Scaloni con Martínez; Molina o Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada; Messi y Lautaro Martínez.

Argelia, bajo la dirección de Vladimir Petkovic, se plantaría con Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Aït-Nouri; Chaibi, Boudaoui, Aouar; Mahrez, Gouiri y Amoura. Este duelo inaugural promete ser un choque de estilos, con la Argentina buscando imponer su jerarquía y el orden táctico, y Argelia intentando revertir su condición de subcampeona histórica mediante la velocidad y el desequilibrio individual. El resultado marcará el rumbo de ambos grupos en la fase inicial de la competencia





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