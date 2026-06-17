La selección argentina venció a Argelia en su primer partido del Mundial 2026 con una actuación sobresaliente de Lionel Messi, quien se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un hat-trick en un Mundial desde 1930. El triunfo, que rompe la maldición de los campeones defensores, contó con destacadas actuaciones de De Paul y Otamendi, mientras que algunos jugadores mostraron inconsistencia. La prensa mundial elogió sin reservas la performance del capitán argentino.

Argentina debutó en el Mundial 2026 con una formidable victoria ante Argelia, en un partido que confirmó el estatus de favorito del equipo campeón y, sobre todo, la vigencia extraordinaria de su capitán, Lionel Messi , quien con 38 años a punto de cumplir 39, rubricó una actuación estelar con un hat-trick.

Este hito lo convierte en el único jugador desde 1930 en anotar tres goles en un Mundial a esa edad, un testimonio más de su legado sostenido. El equipo argentino, aunque mostró一些 altibajos y vulnerabilidades defensivas en ciertos pasajes, logró imponerse gracias a la genialidad de su astro y a un rendimiento colectivo sólido en los momentos clave.

El partido también sirvió para que algunos jugadores se consolidaran como piezas fundamentales, mientras que otros evidenciaron áreas de mejora de cara a los próximos compromisos. La victoria es histórica porque convierte a Argentina en el primer campeón defensor que gana su primer partido en una Copa del Mundo, rompiendo una maldición que se arrastraba desde hace décadas y enviando un mensaje claro de ambición al resto de las selecciones.

La prensa internacional se rindió ante la actuación de Messi, calificándola de "histórica", "brutal" y "de otro mundo". El análisis del 1x1 argentino revela un concierto de individualidades. Lionel Messi fue, sin duda, el faro del equipo. Su actuación fue completa: definió con precisión quirúrgica, como en el golazo de zurda desde fuera del área, y en el tercer tanto, nuevamente con su pierna hábil.

Mostró una visión de juego extraordinaria, como en la asistencia que terminó en el gol anulado a Lautaro Martínez por fuera de juego, y arrastró constantemente a los defensores argelinos con su dribbling endiablado, generando espacios para sus compañeros. Su tercer gol redondeó una noche mágica que lo consagra aún más en la historia de los mundiales. Junto a él, varios jugadores brindaron un rendimiento sobresaliente.

El centrocampista del Inter, por ejemplo, fue la pieza más equilibrada del mediocampo, desplegando una labor incansable en la recuperación, mostrando gran criterio para la asociación en el centro del campo y dotando de jerarquía a la zona de creación. Su labor fue clave para sostener el ritmo del partido y enlazar con los delanteros. Otro jugador que sobresalió fue el lateral o carrilero por la banda derecha, quien cumplió una función más ofensiva que de costumbre.

Fue un constante desahogo por esa banda, aportando profundidad y centros, pero también mostró sacrificio en tareas defensivas, aunque en algunos pasajes del primer tiempo se le vio algo desbordado cuando Argelia acumuló hombres por ese sector. Su complemento, el defensor central junto a Otamendi, fue de menor a mayor.

Empezó dubitativo, especialmente en la jugada que terminó en el gol anulado a Argelia, donde perdió la marca, pero su partido ganó firmeza con el transcurrir de los minutos, realizandoSeveral cierres cruciales y una labor de mando en el área. Sin embargo, en el global, la defensa argentina, aunque no sufrió una derrota, mostró algunas grietas, sobre todo en el mediocampo defensivo, donde la movilidad de Argelia complicó en los primeros minutos.

En el plano individual, hubo algunos jugadores que no alcanzaron su mejor nivel. El arquero, por ejemplo, tuvo una actuación algo intermitente. En la primera mitad, se mostró solvente con un cabezazo fuerte pero lejano, pero en el gol anulado a Argelia, su posición fue cuestionada al dejar expuesto el palo derecho tras un centro. Luego, en la segunda parte, se reivindicó con una intervención providencial tras un remate de un delantero argentino.

El delantero de área, quien reemplazó a un Lautaro Martínez que lucha por su lugar, mostró más sacrificio que claridad ofensiva. Tuvo un remate de media distancia que se fue desviado y le costó asociarse con Messi, aunque si bien su trabajo táctico ayudó, su influencia en el juego de ataque fue limitada.

Por otro lado, el extremo izquierdo ingresado en el segundo tiempo mostró más chispa y verticalidad que su par titular, apareciendo por sorpresa y generando una situación de peligro con un centro que casi se convierte en gol. Su incisión contrastó con la participación más muted de otros futbolistas.

En cuanto a los cambios, la entrada del experimentado defensa para los últimos minutos sirvió para darle experiencia y calma a un放开 de la zaga, agigantando aún más su figura como uno de los pocos jugadores que ha estado presente en las dos conquistas mundiales argentinas.

Este triunfo, por tanto, no es solo una victoria en el debut, sino una declaración de intenciones: Argentina ha llegado a Qatar (sede del Mundial 2026, que en realidad será en Estados Unidos, Canadá y México; se asume que el texto se refiere a una hipótesis o error, pero se respeta) con la same hambre y con un Messi que parece no tener techo, secundado por un plantel de buen nivel pero con margen de mejora, especialmente en la consistencia defensiva y en la generación de superioridad numérica en el medio. El desafío ahora es mantener esta inercia y no caer en la complacencia que a veces afecta a los campeones





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