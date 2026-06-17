Argentina debuta con triunfo y Messi hace historia en el Mundial 2026

La selección argentina venció 3-0 a Argelia en su primer partido del Mundial 2026, con un hat-trick de Lionel Messi que lo convirtió en máximo goleador mundialista junto a Miroslav Klose. El Capitán emocionado tras su primer gol y las imágenes con el balón del triplete junto al Presidente de la AFA acapararon la atención.

La selección argentina debutó en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia , en un partido disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Lionel Messi fue la gran figura al anotar los tres goles, un hat-trick que le permitió igualar la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 tantos. El Capitán, quien rompió en llanto tras su primer gol, reveló que vivió días difíciles ajenos al deporte y agradeció el apoyo de su delegación y compañeros.

El estadio, con casi 70.000 espectadores, vibró con la ovación dedicada al astro rosarino, quien abandonó el campo en el minuto 78 entre aplausos. La presencia de familiares de Messi, así como de exfutbolistas y dirigentes argentinos, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, se sumó al ambiente festivo que ya caracteriza a la albiceleste.

Durante el encuentro, un incidente involucró al Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, quien fue capturado en imágenes llevando lo que parecía ser el balón del hat-trick de Messi. En otro episodio, un jugador francés, de manera involuntaria, pisó fuerte a un rival, acción que el árbitro iraní Alireza Faghani no sancionó; el VAR no pudo intervenir y la infracción quedó sin castigo, dejando al equipo afectado con un jugador menos.

El referí polaco Szymon Marciniak, quien dirigió el choque, captó una perspectiva clave de una jugada que se viralizó en redes gracias a la nueva reglamentación FIFA. A pesar de no tener un debut completamente cómodo, Argentina demostró solidez y el liderazgo de Messi alimenta la ilusión de repetir la hazaña de Qatar 2022.

La victoria y las hazañas individuales generaron repercusiones globales y refuerzan la confianza en un equipo en construcción que, una vez más, encuentra la manera de superar adversidades





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