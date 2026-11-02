Argentina debutó con victorias en el Mundial de Pádel con novedades de Córdoba

Las selecciones masculina y femenina de pádel de Argentina lograron victorias inaugurales en el Mundial. El equipo femenino destacó por la convocatoria de la joven cordobesa Victoria Vílchez, de 16 años.

Las selecciones masculina y femenina de pádel de Argentina iniciaron su participación en el Campeonato Mundial con victorias contundentes. Estos resultados consolidan el arranque del equipo argentino en la competencia internacional más importante del año, marcando el comienzo de una nueva etapa competitiva para el deporte.

Victoria Írchez sorprende en el equipo femenino

La adolescente Victoria Vílchez, de apenas 16 años y originaria de Río Cuarto, representa una de las mayores novedades de la convocatoria. Su inclusión en la selección mayor fue considerada una de las grandes sorpresas del equipo femenino, destacándose entre las jóvenes promesas del circuito internacional. La joven cordobesa recibió su primera convocatoria para un Mundial absoluto y ya forma parte de la selección mayor de pádel.

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Vílchez logró ganar los tres partidos de su serie sin ceder un solo set, ubicándose en el primer puesto del grupo B. Su triunfo adquirió relevancia especial debido a la fuerte competencia existente para ocupar los últimos lugares del plantel, compitiendo con figuras de extensa trayectoria internacional. Este resultado consolida uno de los triunfos más importantes de su incipiente carrera profesional.

Gonzalo Alfonso integra el plantel masculino

Gonzalo Alfonso, proveniente de General Cabrera, también representa a Córdoba en la participación argentina. Ambos atletas, ubicados en lo más alto del ranking mundial, forman parte de los seleccionados argentinos que debuten con la selección mayor en esta instancia. Alfonso y Vílchez consiguen hacerse un lugar en una selección que cuenta con figuras de primer nivel del circuito profesional.

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La convocatoria de Alfonso adquirió relevancia por la competencia interna que existía para ocupar su lugar en el plantel final. Finalmente, logró consolidar su posición frente a otros contendientes de larga trayectoria internacional que quedaron fuera de la lista definitiva. Su integración aporta experiencia y solidez técnica al equipo masculino argentino.

Calendario de fase de grupos y avances

Después de las victorias inaugurales, las selecciones argentinas deberán completar sus compromisos correspondientes a la fase de grupos. El calendario establece que la fase de grupos se desarrolla desde el lunes 2 hasta el miércoles 4 de noviembre. Posteriormente, los cuartos de final están previstos para el jueves 5 de noviembre, las semifinales para el viernes 6 y las finales para el sábado 7.

La selección femenina, tras el triunfo frente a las chilenas, tendrá por delante a las selecciones de Francia y Bélgica. Los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a los cuartos de final, asegurando su continuidad en el torneo. El formato permite que 32 equipos nacionales compitan entre ambas categorías, con varios países presentes en las dos ramas.

Estructura del torneo y definición de campeones

Cada categoría está dividida en cuatro grupos de cuatro selecciones, donde todos los integrantes de cada zona se enfrentan entre sí durante la primera fase. La selección que gana dos encuentros se adjudica el enfrentamiento grupal. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan directamente a la siguiente ronda.

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A partir de los cuartos de final comienza la instancia de eliminación directa, que se extiende hasta definir a los campeones mundiales. Este formato garantiza que los equipos con mejor rendimiento en la fase inicial tengan mayor facilidad para avanzar. Las selecciones argentinas buscan mantener su racha de victorias para asegurar su paso a los cuartos de final.