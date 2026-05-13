Argentina: Curva implícita entre Letras y Bonces muestra desaceleración gradual de la inflación

La curva implícita entre las letras del Tesoro (Lecap) y los bonos que ajustan por inflación (Boncer) muestra que los inversores esperan una desaceleración gradual de la inflación en los próximos meses en Argentina. Este análisis se hizo al comparar los rendimientos de Lecap (instrumentos a tasa fija en pesos) con los rendimientos de bonos CER (ajustados por inflación). Desde esa diferencia se calcula cuál debería ser la inflación futura para que ambos instrumentos terminen rindiendo lo mismo, y en el caso argentino, la expectativa es que la inflación anualizada se mueva desde niveles cercanos al 37% en la parte corta hacia una zona próxima al 27%-29% en horizontes de un año.

La curva implícita entre las letras del Tesoro (Lecap) y los bonos que ajustan por inflación (Boncer) muestra que los inversores esperan una desaceleración gradual de la inflación en los próximos meses.

En la Argentina, hay pocas variables tan sensibles como las expectativas de inflación, y hay pocos lugares donde esas expectativas se expresen de manera tan brutalmente honesta como en el mercado de bonos. El INDEC publicará este jueves 14 de mayo de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, con proyecciones privadas que estiman una desaceleración por debajo del 3%, ubicándose entre el 2,4% y 2,9%, tras el 3,4% registrado en marzo





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