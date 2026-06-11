Argentina continúa con los entrenamientos en Kansas para el estreno ante Argelia

La Selección argentina continuará con los entrenamientos en Kansas durante los próximos días mientras ajusta los últimos detalles para el estreno ante Argelia. La práctica será este jueves a partir de las 20 y estará abierta a la prensa acreditada por FIFA durante los primeros 15 minutos.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni continuará con los entrenamientos en Kansas durante los próximos días mientras define el equipo para el estreno ante el conjunto africano.

La Selección argentina continuará con los entrenamientos en Kansas durante los próximos días mientras ajusta los últimos detalles para el estreno ante Argelia. La práctica será este jueves a partir de las 20 y estará abierta a la prensa acreditada por FIFA durante los primeros 15 minutos. Julián Álvarez trabajó a la par del grupo y dejó buenas sensaciones. El delantero se recupera de una molestia en el tobillo y apunta a llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Leandro Paredes participó de una parte de la práctica y luego continuó con tareas diferenciadas. Scaloni espera tenerlo disponible en los próximos días tras el desgarro sufrido en Boca. Emiliano Martínez continúa con un vendaje en el dedo anular de la mano derecha. El cuerpo técnico estima que volverá a entrenar con guantes entre el viernes y el fin de semana, sin que peligre su presencia en el debut.

Gianni Infantino habló antes del inicio del Mundial 2026 en México y abordó los principales focos de conflicto geopolítico, el éxito comercial de la competencia y se tomó un tiempo para la nostalgia futbolera en un escenario histórico. Washington habilitó los visados para los futbolistas sobre la hora pero bloqueó el ingreso de dirigentes y miembros del cuerpo técnico, argumentando razones de seguridad nacional.

Un medio español hizo su simulación para el Mundial 2026 con un impensado método: dónde ubicó a la Argentina. La Albiceleste continuará con su preparación en Kansas de cara al estreno frente a Argelia. Tres de las prácticas tendrán acceso limitado para la prensa acreditada por FIFA





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