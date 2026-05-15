Argentina: Consumo de carne vacuna en caída libre y causas de la reducción

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) atribuyó la caída en el consumo aparente de carne vacuna a una disminución en cuestión de semanas del ingreso medio de los asalariados argentinos, lo que dificultó el crecimiento del ingreso y, por ende, la demanda de alimentos como la carne. El informe también destacó la contracción del precio del ganado y la desaceleración de las subas al público como factores determinantes de la caída en la ingesta per cápita.

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carne s ( Ciccra ), la ingesta per cápita se ubicó en abril pasado en el equivalente a 46,2 kilos; respecto del mismo mes de 2025, registró una merma de 3,4 kilos.

Esta pérdida de 3,4 kilos por habitante en la comparación interanual, según la cámara, se debe a varias causas. Por ejemplo, la contracción del consumo aparente de carne vacuna resultó consistente con el significativo aumento que experimentó el precio relativo de los cortes vacunos en los últimos meses, impulsado por un ciclo ganadero que atravesó una fase de liquidación de madres y existencias muy importante desde 2023 en adelante.

Además, hay que tener en cuenta que desde septiembre-octubre de 2025, el ingreso promedio de los asalariados argentinos volvió a crecer a menor ritmo que el nivel general de precios. Las exportaciones de carne vacuna también incrementaron en abril, con un total de 267.300 toneladas res con hueso.

En cuanto al consumo per cápita de carne vacuna, el informe mostró que el consumo habría caído 6,8% anual durante este periodo, hasta ubicarse en 46,2 kilos/año, considerando el promedio móvil de los últimos doce meses. Además, según nuestra estimación, el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 659.280 toneladas res con hueso en el período analizado, arrojando una contracción de 14% anual





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