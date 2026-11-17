La Selección Argentina enfrentará a Costa Rica en Córdoba con Lionel Scaloni renovando la titularidad. Emiliano Martínez regresa a la portería y se anuncia la partida de Walter Samuel del cuerpo técnico.

La Selección Argentina finalizará el año deportivo con un compromiso amistoso frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el director técnico Lionel Scaloni presentará una rotación significativa en el once titular respecto al plantel que perdió ante Uruguay. Esta fecha FIFA marca un punto de inflexión visible en la estrategia del seleccionador, quien ha confirmado el retorno de Emiliano Martínez al arco, asumiendo además la capitánía del equipo en ausencia del lesionado Cuti Romero.

Rotación de plantilla y retorno de Dibu Martínez

El técnico Lionel Scaloni ha adelantado que este duelo servirá para seguir probando variantes en medio del recambio generacional que atraviesa el plantel albiceleste. La confirmación del regreso de Emiliano Martínez entre los palos es el cambio más destacado, ya que el portero también asumirá el brazalete de capitán para liderar la defensa en sustitución de Cuti Romero. Esta medida responde a la necesidad de integrar nuevas dinámicas y consolidar roles en el equipo durante un proceso de transición que busca estabilidad a largo plazo.

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Polémica por la asistencia de público en estadios

Uno de los temas centrales discutidos tras el encuentro contra Uruguay es la lenta venta de entradas para el duelo en Córdoba, donde Argentina suele garantizar llenos totales debido al histórico de títulos y la presencia de figuras como Lionel Messi. Para el partido en el Kempes, quedan localidades disponibles con precios de $80.000 para populares y $145.000 para plateas, lo que contrasta con la asistencia reducida observada recientemente en el estadio de Boca Juniors ante Uruguay. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta el desafío de recuperar el vínculo con la afición, especialmente con los nuevos seguidores del grupo, mediante estrategias de precios accesibles y una gestión comercial más efectiva.

Debate sobre la sede local y el Monumental

Mientras tanto, persiste la controversia respecto a la sede histórica de la Selección, ya que desde la dirigencia de River Plate consideran erróneo que el equipo deje de tener su base en el Monumental. La AFA ha informado que Argentina comenzará a jugar como local en La Plata y en otros estadios del país, una decisión que los hinchas del Millonario argumentan que afecta directamente la convocatoria y la asistencia de los simpatizantes. Este desacuerdo institucional refleja tensiones sobre la identidad y la logística de los encuentros de la albiceleste en territorios urbanos tradicionales.

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Despedida de Walter Samuel del cuerpo técnico

El amistoso ante Costa Rica también marcará la última aparición de Walter Samuel como parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El ex defensa del Boca Juniors y campeón del mundo en 1997 comenzará su carrera como técnico solista tras años de colaboración directa con el actual seleccionador y jugadores de la generación de oro. En conferencia de prensa, Scaloni expresó su profundo agradecimiento y deseo de éxito para Samuel, reconociendo su importancia fundamental en la estructura que ha construido la selección en los últimos años.

Posible alineación y logística del encuentro

Aunque el equipo oficial aún no está confirmado, los titulares proyectados incluyen a Emiliano Martínez como guardameta; en la defensa, se espera la participación de Agustín Giay, Facundo Medina, Lisandro Martínez y Román Vega. En el mediocampo, los jugadores Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister podrían compartir el terreno de juego, mientras que la ofensiva estaría integrada por Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. El encuentro se disputará a las 20.00hs en el estadio Mario Alberto Kempes y podrá ser seguido a través de las señales de TyC Sports y Telefe, cerrando un año de competencia con miras a la renovación del grupo.