El INDEC revela caída interanual del 1.2% en septiembre, consolidando la recesión. Aumenta el Riesgo País a 1100 puntos y el dólar a 1800 pesos pese al gobierno de Milei y Caputo.

La economía argentina ingresó oficialmente en recesión técnica con la publicación de los datos del INDEC, confirmando un escenario adverso tras dos trimestres consecutivos de contraición. El organismo estadístico reveló que la actividad cayó un 1,2% interanual en septiembre, desmintiendo las proyecciones optimistas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en abril pronosticó el inicio de los mejores 18 meses de la gestión de Javier Milei.

Datos técnicos de la recesión y sectores en baja

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra un crecimiento mensual del 1,1% en septiembre frente a agosto, pero la cifra interanual de -1,2% consolida la contracción. Solo cinco de quince sectores registraron aumentos interanuales, destacándose la extracción de minas con 11,1%, servicios eléctricos con 4% y construcción con 3,5%. Por el contrario, diez sectores cayeron, liderados por la pesca con un desplome del 48,6%.

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Reacciones oficiales y negación de la crisis

El presidente Javier Milei y el ministro Caputo ignoraron los indicios de crisis para destacar el crecimiento mensual de 1,1% y el acumulado del 1% en los primeros nueve meses. Caputo utilizó el indicador de tendencia-ciclo, que mantuvo variación cero respecto a agosto, para argumentar estabilidad. Esta lectura se ve cuestionada por datos de octubre que muestran caídas en la metalurgia, la producción de automóviles y los despachos de cemento.

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Impacto en mercados y valor del dólar

Los mercados financieros reaccionaron con severidad ante la confirmación estadística. El Riesgo País superó la barrera de los 1100 puntos, reflejando la tensión del plan económico. El dólar oficial y los paralelos se dispararon hasta tocar los 1800 pesos, un nivel que presionará los precios futuros dado que la economía carece de un cepo cambiante que contenga la inflación.

Presión interna y posible salida de Luis Caputo

El ministro Luis Caputo enfrenta una crisis de legitimidad interna, con rumores de su renuncia alimentados por la hermana del presidente, Karina Milei, y figuras políticas como Patricia Bullrich. Aunque Caputo presentó su renuncia y estableció el 31 de diciembre como plazo, Milei rechazó la medida. La presión incluye dudas sobre la capacidad de pagar la deuda externa mientras la actividad económica sigue cayendo.