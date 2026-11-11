Argentina confirma amistosos y renueva contrato de Scaloni hasta 2030

La Selección argentina celebrará dos partidos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, mientras su técnico Lionel Scaloni es renovado hasta 2030, convirtiéndose en el primer DT en liderar al equipo en tres Mundiales.

El fútbol argentino se prepara para dos encuentros amistosos en su territorio: el viernes 30 de septiembre contra Uruguay en la Bombonera y el martes 17 de octubre frente a Costa Rica en Córdoba. Paralelamente la Confederación Sudamericana y el club Federal anunciarán la renovación del contrato de Lionel Scaloni, que se extenderá hasta el año 2030.

Renovación histórica de Scaloni

El entrenador, quien ya ostenta dos Copas América, un Mundial y una Finalissima, se convertirá en el primer técnico de la Selección en dirigir al equipo en tres ediciones del Mundial: 2022, 2026 y 2030. Con la extensión podrá regresar al banco argentino antes de la próxima Copa del Mundo.

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El anuncio oficial de la renovación se hará en las próximas horas, con la firma del pacto que alza su contrato a 2030. De este modo, Scaloni superará a dos leyendas previas, Alberto Artigas Menotti y Carlos Bilardo, quienes dirigieron al equipo en dos controles de Mundial.

Preparativos y dudas de la selección

Los entrenamientos se abrirán al público durante la tarde en la sede del Club Atlético River Plate y, el jueves 3 de septiembre, Scaloni concederá una conferencia de prensa previa al duelo contra Uruguay. Entre los interrogantes que agitan a la afición se encuentran los once titulares, la rotación de jugadores, la identidad del capitán y la figura del número 10.

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Hasta la fecha la lista oficial permanece vacía. El proceso de selección incluye la rotación constante de fichas vinculadas a lesiones o suspensiones. Leandro Paredes continúa inhabilitado, mientras la FIFA redujo su sanción a cuatro encuentros. Nahuel Molina lució una pena de 7 a 4 partidos, debido a una recuperación de la mandíbula.

El capitán propuesto en esta ventana es el arquero 'Dibu' Martínez, con la condición de que su lesión de mandíbula no influya en la convocatoria. Los jugadores 'Cuti' Romero y Lautaro Martínez, ambos lesionados, no están en la lista. La puesta a punto de la posición del delantero con número 10 todavía espera una decisión que se hará en marzo, cuando reanude la actividad oficial.

Impacto y próximos pasos

Esta etapa de la Selección busca consolidar la defensa de su nombre tras la retirada de Lionel Messi, mientras se afina la plantilla para la Copa del Mundo de 2026. Con la operación en la rotación, se pretende que la enésima generación de futbolistas responda a la gestión de Scaloni y la expectativa de rendimientos en la Copa de los Países.

El calendario contempla los dos partidos amistosos como pruebas de cohesión y pruebas de calidad del equipo, para garantizar la buena labor de la selección antes de la siguiente fase de clasificación de la Copa del Mundo. Las fechas se establecen en dialogo con la FIFA y el calendario oficial del Confederado Sudamericano.