Argentina condena a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz y reafirma su apoyo a la libertad de navegación

El canciller argentino, Pablo Quirno, condenó en el Consejo de Seguridad de la ONU las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz, destacando la importancia de la libertad de navegación y el respeto al derecho internacional. Además, reafirmó el apoyo de Argentina a Estados Unidos e Israel y anunció medidas contra el terrorismo.

El canciller argentino, Pablo Quirno, presentó un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el que condenó enérgicamente a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Durante su intervención, Quirno destacó que cualquier alteración en el funcionamiento de esta vía no solo afecta el comercio internacional, sino que también pone en peligro un principio fundamental del orden global: la libertad de navegación.

"La libertad de navegación es una condición básica para la paz, la estabilidad y la prosperidad entre las naciones", afirmó el funcionario, quien además brindó su respaldo a Estados Unidos e Israel por enfrentar la amenaza iraní. El canciller también expresó el apoyo de Argentina al pueblo iraní en su lucha por la libertad, aunque aclaró que el país ha declarado como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Quds, Hezbollah y Hamas.

Además, anunció la expulsión del encargado de negocios iraní en Argentina, reafirmando la postura firme del gobierno frente al terrorismo.

"La Argentina no es tibia frente al terror, responde con determinación", declaró Quirno, subrayando que el país actúa con coherencia y sin ambigüedades en el escenario internacional. En otro momento de su discurso, el canciller destacó que las decisiones de Argentina no se basan en coyunturas, sino en convicciones profundas que guían su política exterior.

"Nuestra consistencia es la que define el lugar que elegimos ocupar en el mundo, un lugar que no admite equidistancias frente a quienes amenazan la libertad", señaló. También recordó que Argentina fue copatrocinadora de una resolución del Consejo de Seguridad que condenó ataques atribuidos a Irán contra varios países de la región, como Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Omán y Qatar, y que instó a Teherán a abstenerse de afectar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

"El bloqueo del tránsito marítimo por un estado ribereño constituye una grave violación del derecho internacional", afirmó Quirno, quien agregó que Argentina condena con firmeza las acciones de Irán porque afectan no solo a sus aliados en la región, sino también a la comunidad internacional en su conjunto. "Por esas rutas circula una porción decisiva del comercio global, incluyendo energía, alimentos, insumos industriales y materias primas que sostienen los flujos logísticos de los mercados.

Interrumpir ese tránsito genera distorsiones, presiona sobre los precios y pone en riesgo la seguridad energética y alimentaria a escala global", advirtió. Finalmente, el canciller cerró su intervención señalando que el impacto de estas acciones trasciende lo económico, ya que vulneran la seguridad económica internacional y afectan la libertad de los países de comerciar, producir y prosperar.

"La Argentina lo señala con claridad y se posiciona al lado de quienes defienden un orden internacional previsible y basado en reglas. Este Consejo debe actuar con determinación", concluyó





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