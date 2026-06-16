Argentina cierra lista de 26 para el Mundial 2026 sin cambios adicionales tras lesión de Tagliafico

A menos de 24 horas de su debut ante Argelia, la Albiceleste finalizó el plazo para sustituciones por lesión y no podrá modificar la nómina de 26 jugadores para el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico, con desgarro, es el último caso y su lugar sería ocupado por Marcos Senesi, aunque el cambio ya no puede ser oficializado. Solo una lesión grave de arquero permitiría un reemplazo durante la competencia.

A falta de 24 horas para el debut ante Argelia, la Albicelaste ya no podrá realizar más cambios en la lista de 26 futbolistas que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El plazo para sustituir a un jugador por lesión finalizó este lunes a las 22:00, justo un día antes del primer partido del torneo. La selección argentina afrontará su estreno con la nómina definitiva, sin posibilidad de modificar el plantel a menos que se produzca una lesión grave de un arquero durante la competencia.

Hasta el momento, el único futbolista con problemas físicos es Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante el entrenamiento del viernes 5 de junio. Según especulan desde el cuerpo técnico, el lateral izquierdo se perdería el encuentro ante Argelia y, posiblemente, también el choque ante Austria del lunes 22 en Dallas.

Tras varios días de incertidumbre, el cuerpo técnico decidió citar a Marcos Senesi como reemplazo, pero el cambio ya no puede ser oficializado porque el plazo fenecía exactamente 24 horas antes del debut. Este escenario recuerda a lo sucedido en el Mundial de Italia 1990, cuando Nery Pumpido sufrió la fractura de tibia y peroné en el partido ante la Unión Soviética y el entrenador Carlos Bilardo llamó en su lugar a Ángel David Comizzo.

En el caso actual, la normativa de la FIFA solo permite un cambio adicional si un portero sufre una lesión de gravedad durante la fase de grupos, una situación que la Albiceleste espera evitar. El equipo, liderado por Lionel Messi, ultima los detalles tácticos y físicos antes del crucial encuentro contra Argelia, que marcará el inicio de la búsqueda del bicampeonato mundial.

La concentración transcurre en un ambiente de alta expectativa, con la hinchada argentina que ya ocupa las calles de las ciudades sede. Los entrenamientos han sido intensos y el cuerpo médico trabaja para recuperar a Tagliafico lo antes posible, aunque su presencia en el primer partido es prácticamente descartada. Los jugadores expresan confianza en la calidad del plantel y en la capacidad de los suplentes para cubrir cualquier eventualidad.

El垄ar técnico, que aún no confirmó la alineación titular, mantiene en reserva las decisiones ante la posibilidad de sorprender al rival. La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) ha sido estricta con los plazos y no admitirá excepciones, por lo que Argentina deberá lidiar con el plantel actual al menos hasta la fase de eliminación directa.

Mientras tanto, los aficionados aguardan con ansias el silbatazo inicial, conscientes de que el primer paso en la defensa del título será fundamental para el ánimo del grupo y la presión hacia adelante. En redes sociales, los hashtags #VamosArgentina y #Messi trending muestran el apoyo masivo. Los rivales del grupo, además de Argelia y Austria, incluyen a una selección asiática que aún no ha sido enfrentada en esta fase.

La historia argentina en Copas del Mundo está repleta de momentos de resiliencia y este nuevo desafío no será la excepción. La plantilla, compuesta por estrellas consagradas y jóvenes promesas, ha demostrado cohesión en los amistosos previos. El cuerpo técnico ha estudiado minuciosamente a Argelia, un equipo de estilo ofensivo y velocidad en las bandas. La condición física de Tagliafico es monitoreada diariamente, pero su desgarro requiere al menos dos semanas de recuperación.

Por ello, su lugar en el lateral izquierdo probablemente sea ocupado por un futbolista de características diferentes, lo que implicará ajustes en la estrategia defensiva. Argentina busca su tercer título mundial, tras los logrados en 1978 y 2022, y el sueño de repetir la hazaña está latente en cada entrenamiento. La expectativa global por ver a Messi en su posible último Mundial acrecienta la atención sobre cada movimiento del combinado nacional.

La ciudad anfitriona del debut se prepara con medidas de seguridad extraordinarias y se prevé un estadio repleto. Los jugadores han expresado su deseo de jugar con la misma intensidad que en la final anterior. La tensión se mezcla con la emoción en el campamento argentino, donde se respira fútbol las 24 horas. Las declaraciones del cuerpo técnico han sido cautas, evitando pronosticar resultados y concentrándose en el proceso de recuperación y preparación.

Mientras el reloj avanza, Argentina se encomienda a su calidad individual y al trabajo colectivo para superar la primera prueba. El partido contra Argelia no solo es un debut, sino también una declaración de intenciones ante el mundo. La Albiceleste, pese a las ausencias eventuales, se mantiene como una de las grandes favoritas. Los aficionados confían en que el equipo sabrá sobreponerse a cualquier contratiempo, como lo ha hecho en innumerables ocasiones.

El legado de los campeones de 2022 pesa, pero también impulsa a los nuevos integrantes del plantel. La historia se escribe día a día y este martes comenzará un nuevo capítulo para el fútbol argentino. La fe en el éxito permanece intacta, alimentada por el talento y la experiencia que atesora el grupo.

Así, con el plazo de cambios ya cerrado, la delegación argentina parte hacia el primer compromiso con la convicción de que tiene lo necesario para aspirar a lo más alto





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