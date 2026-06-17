Argentina celebra mejora en calificación crediticia y caída del riesgo país

Tras la mejora de su calificación soberana a B- por parte de S&P, Argentina experimenta una significativa compresión del riesgo país, acercándose a niveles de pares regionales. El mercado anticipa un posible retorno a los mercados internacionales de deuda en el tercer trimestre.

La reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina , de CCC+ a B- por parte de Standard & Poor's, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros .

Esta decisión se suma al upgrade previo de Fitch, consolidando un cambio de tendencia que alimenta las expectativas de una normalización gradual en el acceso al financiamiento internacional. El riesgo país, medido por el índice EMBI+ de JPMorgan, se ha ubicado en torno a los 430 puntos básicos, acercando a la Argentina a niveles comparables con economías de la región como Ecuador y El Salvador, que presentan riesgos de 378 y 292 puntos básicos respectivamente, a pesar de compartir una calificación soberana similar en la categoría B-.

Por otro lado, Bolivia exhibe un riesgo de 541 puntos básicos, lo que posiciona a Argentina más de 100 puntos por debajo de ese nivel y cada vez más cerca del rango de otros emisores latinoamericanos de alto rendimiento. Esta compresión del riesgo país refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago del país, aunque persisten desafíos significativos para consolidar la confianza.

La reducción del riesgo país es considerada crucial por analistas, ya que permitiría a Argentina reacceder al mercado global para refinanciar vencimientos de capital. Según expertos, en estos niveles el soberano ya podría financiarse a spreads similares a los que consiguió la Ciudad de Buenos Aires en su emisión 2033. Esta mejora es consecuencia directa de la corrección de desequilibrios macroeconómicos históricos, incluyendo el equilibrio fiscal y la recomposición de reservas.

Sin embargo, para consolidar esta tendencia será necesario sostener el camino actual y lograr que estas políticas se conviertan en un consenso entre los principales espacios políticos. La caída del riesgo país también ha sido impulsada por factores externos, como la distensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán, que ha reducido el precio del petróleo y la inflación esperada, beneficiando a economías emergentes.

El economista jefe de PUENTE señaló que la consolidación del segundo upgrade generó una fuerte compresión de spreads, superior a los 60 puntos básicos, dejando el diferencial de rendimiento frente a otros mercados emergentes en mínimos de la última década, alrededor de 250 puntos básicos. Esta combinación de factores, incluyendo el renovado interés de inversores institucionales y las señales oficiales, abre una ventana estratégica para que el Tesoro evalúe un retorno a los mercados internacionales de crédito.

Se estima que una eventual emisión de bonos soberanos podría concretarse durante el tercer trimestre del año, lo que sería un paso fundamental para despejar el perfil de vencimientos, que luce desafiante en 2027 y más allá. La expectativa es que Argentina pueda continuar mejorando su acceso al financiamiento, apoyada en la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica





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