Argentina: Calificadora de Risco sube nota de deuda y espera mejora en financiamiento externo

Una calificadora de riesgo elevó las calificaciones crediticias soberanas a corto y largo plazo en moneda local y extranjera, y espera una mejora en el acceso al financiamiento externo para la Argentina.

Una calificadora de riesgo subió la nota de deuda de la Argentina y es la segunda mejora en los últimos meses. La firma elevó las calificaciones crediticias soberanas a corto y largo plazo en moneda local y extranjera.

El ministro Luis Caputo celebró la mejora, explicando que el Gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación. El tipo de cambio, ya sea como una paridad ajustable o una banda cambiaria, también fue un ancla secundaria para controlar la inflación.

Sobre las reformas impulsadas por la administración libertaria, la calificadora destacó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (en los próximos años) y el acceso a la liquidez mejoraron la posición externa de la Argentina. Para cumplir con los compromisos de deuda en moneda extranjera durante los próximos 18 meses, el Gobierno recurrirá a una combinación de compras de dólares en el mercado cambiario y financiamiento tanto local como internacional.

Para la calificadora de riesgo, las medidas enmarcadas dentro del programa económico del Gobierno permitieron mejorar la nota. Es probable que las reservas netas de divisas de Argentina se mantengan ligeramente negativas, aunque la expectativa de un aumento gradual de las reservas brutas y la continuidad de flujos externos favorables respaldaron la mejora de la nota. Para los próximos meses, la calificadora prevé tensiones durante los próximos 12 a 18 meses que podrían socavar la estabilidad económica.

Sin embargo, la combinación de políticas fiscales, monetarias y cambiarias permitiría enfrentar esos desafíos sin caer en un incumplimiento de deuda ni en una reestructuración forzada. La calificadora también planteó escenarios que podrían modificar nuevamente la nota. Por un lado, señaló que podría volver a bajarla si se revierte el proceso de estabilización económica o si se produce una operación de canje de deuda considerada problemática.

Según S&P, será fundamental el acompañamiento del Congreso para que Milei tenga gobernabilidad rumbo a las elecciones de 2027. Por el contrario, se podría elevar nuevamente la nota de la Argentina en los próximos 18 a 24 meses y mejora el acceso al financiamiento externo. Esto probablemente se daría en un contexto de crecimiento económico, un compromiso continuo con el ancla fiscal y una gestión hábil de la inflación y el tipo de cambio





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