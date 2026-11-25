El INDEC confirma la contracción del PBI en Argentina, sellando una recesión técnica con caídas acumuladas que afectan el consumo interno y el empleo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC) confirmó que la economía de Argentina ha ingresado formalmente en una etapa de contracción, consolidando un escenario de recesión técnica que impacta directamente en la actividad productiva y el bienestar de los ciudadanos. Según los últimos registros oficiales difundidos a través del canal de YouTube Argentina |12, el país acumula dos períodos consecutivos con saldos negativos en su crecimiento económico.

El Producto Bruto Interno (PBI) registró una contracción del 0,6 por ciento durante el segundo período de análisis y una baja adicional del 1,8 por ciento en el tercer período. Estos datos objetivos reflejan un deterioro generalizado que se extiende tanto a la reducción del consumo interno como a la menor generación de bienes en el territorio nacional.

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Rebote insuficiente en septiembre

Aunque los indicadores mostraron una alza intermensual del 1,1 por ciento en septiembre, esta leve recuperación resulta estadísticamente insuficiente para compensar los derrumbes acumulados a lo largo del año. La brecha negativa arrastrada desde los meses previos actúa como un lastre significativo que condiciona cualquier intento de reactivación económica general en el corto plazo.

La persistencia de estos números negativos ratifica que la economía no ha logrado superar el umbral necesario para considerarse en expansión, manteniendo a Argentina en un ciclo de ajuste profundo que afecta la planificación de empresas y hogares por igual.

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Desempeño heterogéneo por sectores

El informe oficial presentado por el INDEC expone desempeños muy dispares dentro del mapa productivo nacional. Mientras que las actividades vinculadas al sector primario y las exportaciones exhiben cierto dinamismo, el mercado doméstico sufre un parate que se profundiza día a día, creando una asimetría notable en la salud económica del país.

Rubros estratégicos como la minería, los hidrocarburos y la provisión de energía lograron sostener números positivos, amparados en la demanda externa y los precios internacionales de las materias primas. Por el contrario, sectores neurálgicos para la absorción de empleo urbano, como la industria manufacturera, el comercio minorista, la construcción y la pesca, experimentaron caídas operativas severas y estructurales.

Efectos en el empleo y la industria

La recesión se ha consolidado especialmente en las ramas industriales que tradicionalmente generan la mayor cantidad de puestos de trabajo, lo que exacerba la problemática social vinculada al desempleo y la informalidad. La caída en la actividad de la industria manufacturera y la construcción indica una reducción significativa en la demanda de mano de obra cualificada y no cualificada.

El gobierno nacional ha atribuido los peores desempeños en estos sectores a factores coyunturales específicos del momento actual. Sin embargo, los números oficiales ratifican que los rebotes aislados en áreas como la minería o la energía no alcanzan a compensar la magnitud del ajuste que se ha producido en el resto de la economía real y productiva.

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Superávit comercial sin impacto social

El escenario macroeconómico actual revela una paradoja compleja: la persistencia de un superávit comercial en paralelo a una profunda recesión interna. La exportación de materias primas aporta divisas al sistema financiero, pero esta dinámica no se transfiere en una mejora real del poder adquisitivo para la ciudadanía común.

La pérdida persistente del poder adquisitivo y las dificultades cotidianas para llegar a fin de mes marcan el pulso de los hogares argentinos. A esta situación se suma el crecimiento de la morosidad familiar frente al mantenimiento de los costos básicos de servicios y alimentación, que no ceden en sus niveles actuales.

El enfriamiento del consumo privado y la parálisis de la producción local configuran un cuadro económico complejo hacia el cierre del año. Los indicadores técnicos ratifican que el sendero contractivo continúa golpeando de lleno en la economía cotidiana de los argentinos, sin señales claras de un viraje positivo inminente.