Argentina busca romper la racha negativa en su debut como campeona defensora

La Selección Argentina enfrenta a Argelia en su primer partido del Mundial 2026 con el objetivo de ganar y romper la mala racha que arrastra desde 1982, cuando perdió su debut tras ser campeona. El historial muestra que solo dos selecciones lograron repetir el título después de ganar su primer partido.

El próximo martes 16 de junio a las 22:00, la Selección Argentina comenzará su defensa del título mundial en Kansas, Estados Unidos, enfrentando a Argelia en el partido debut del Mundial 2026 .

La Albiceleste, campeona del mundo en Qatar 2022, buscará iniciar con el pie derecho y romper una racha negativa que la ha acompañado en sus últimas presentaciones como defensora del título. En 1982, tras ganar el Mundial de 1978, Argentina perdió 1-0 ante Bélgica en su primer partido. Ocho años después, en 1990, luego de consagrarse en México 86, cayó por el mismo marcador frente a Camerún.

Ahora, con Lionel Scaloni al mando, el equipo intentará cambiar la historia y conseguir un triunfo que le permita arrancar con confianza. El historial de los campeones defensores en los Mundiales muestra que la mayoría logró ganar su debut en la edición posterior, aunque solo dos selecciones, Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962), consiguieron repetir el título.

Sin embargo, el camino no es sencillo. Desde 1938, cuando se empezó a registrar esta estadística, varias potencias han sufrido tropiezos iniciales. Uruguay, campeona en 1930, no defendió su corona en 1934 debido a un boicot. Alemania Federal, campeona en 1954, venció 2-0 a México en 1962, pero quedó eliminada en primera ronda.

Brasil, tras ganar en 1970, empató 0-0 contra Polonia en 1978. Italia, campeona en 1982, perdió 1-0 con Camerún en 1990. Más recientemente, España, campeona en 2010, cayó 5-1 ante Países Bajos en 2014 y fue eliminada en fase de grupos. Francia, campeona en 2018, perdió 1-0 con México en 2022 y también quedó fuera en la primera ronda.

Estos antecedentes resaltan la dificultad de defender un título mundial, pero también la oportunidad de Argentina para escribir una nueva página. El equipo de Scaloni llega con la moral alta tras la conquista en Qatar y con una base sólida de jugadores. La presencia de figuras como Lionel Messi, aunque no confirmada, genera expectativas. El partido contra Argelia será una prueba de fuego para medir el nivel del equipo y demostrar si está preparado para pelear por la cuarta estrella.

La afición argentina espera romper la maldición del debut y empezar el torneo con una victoria que marque el rumbo hacia la gloria





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