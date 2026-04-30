Argentina busca consolidar la relación con Trump y organiza evento de CPAC

El gobierno argentino intensifica los contactos con Washington y planea una nueva reunión entre Milei y Trump antes de las elecciones de medio término en EE.UU., además de explorar la posibilidad de organizar un evento de la CPAC en el país.

La Casa Rosada está activamente trabajando para asegurar una nueva reunión entre el Presidente Javier Milei y el expresidente Donald Trump antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos , intensificando simultáneamente los contactos diplomáticos con Washington.

Dentro del gobierno argentino, existe una fuerte expectativa de que el Presidente Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos en la segunda mitad del año, específicamente para sostener otro encuentro con su principal aliado estratégico a nivel internacional. El equipo de gobierno sigue de cerca el calendario electoral estadounidense, evaluando que el Presidente Trump enfrenta una posibilidad significativa de perder el control de una de las cámaras del Congreso en noviembre.

No obstante, se descarta rotundamente cualquier intento de establecer canales de comunicación secretos con sectores del Partido Demócrata, argumentando que no existe una correlación directa entre los resultados de las elecciones legislativas y los comicios presidenciales. Funcionarios gubernamentales enfatizan que un resultado desfavorable para Trump en noviembre no afectará la relación bilateral.

“Si a Trump le va mal en noviembre, no cambia nuestro vínculo. Tampoco el resultado es premonitorio de las presidenciales”, afirman. La estrategia subyacente se centra en la agenda de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un foro donde el Presidente Milei ya ha cultivado relaciones importantes dentro del ámbito conservador estadounidense. Desde la Presidencia, se asegura que el Presidente recibe constantemente invitaciones para participar en los diversos eventos organizados por esta influyente organización.

El objetivo es que la próxima reunión entre los mandatarios combine discusiones políticas formales con la participación en alguno de estos eventos de la CPAC. Recientemente, una delegación de representantes del sector republicano visitó Argentina, manteniendo reuniones con funcionarios gubernamentales y líderes empresariales. Entre ellos, Matthew Dell Orfano, directivo de Discovery Capital, se reunió con Santiago Caputo, asesor cercano al Presidente Milei.

Paralelamente, el gobierno argentino está explorando la posibilidad de organizar un evento de la CPAC en el país, programado para después de la finalización de la Copa Mundial de Fútbol en julio. Este evento contaría con la presencia del Presidente Milei y miembros clave de su gabinete, y se extendería invitaciones tanto al expresidente Trump como a funcionarios de su administración. La última edición de la CPAC se llevó a cabo en diciembre de 2023.

El gobierno reconoce abiertamente su intención de fortalecer los lazos con Washington a través de visitas de figuras prominentes de la administración Trump. La semana pasada, Thomas DiNanno, Subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y Control de Armamento, visitó Buenos Aires, anticipando una mayor cooperación en áreas como equipamiento militar, ciberdefensa y ejercicios de entrenamiento conjunto.

Además, se espera la entrega, en un futuro cercano, de una medalla de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en reconocimiento a una operación conjunta exitosa. La Casa Rosada también anticipa más contactos oficiales en los próximos meses para coordinar la implementación de los diversos aspectos del acuerdo comercial bilateral.

El gobierno argentino está atento a una serie de eventos de la CPAC programados para los próximos meses, incluyendo la ceremonia de premios del 8 de junio en Washington, una cumbre en el Capitolio en julio y el retiro anual con gala del 4 al 6 de noviembre en Mar-a-Lago, Florida. Estos eventos representan oportunidades clave para fortalecer la relación con el ala conservadora estadounidense y avanzar en la agenda bilateral





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