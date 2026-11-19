La selección argentina de básquet enfrenta a Bahamas y Canadá en los últimos partidos de local para asegurar su lugar en el Mundial 2027.

La selección argentina de básquet se encuentra en una fase crítica de su preparación para la clasificación a la Copa del Mundo 2027. El equipo nacional tiene programados dos encuentros decisivos como local, enfrentando a las selecciones de Bahamas y Canadá. Estos partidos representan la última oportunidad significativa para consolidar su posición en el grupo y acercarse al ansiado boleto mundialista.

Posición actual y objetivos del equipo nacional

La selección nacional busca meterse en la Copa del Mundo 2027 y tratará de aprovechar los últimos dos encuentros de local de los cuatro que quedan en la ronda final. El balance actual del equipo muestra seis victorias y dos derrotas, lo que indica un desempeño sólido pero no exento de desafíos. La ventaja en la tabla la tienen los uruguayos por los duelos entre sí, lo que aumenta la presión sobre el combinado argentino para asegurar resultados positivos en estos encuentros definitivos.

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Uruguay lidera el grupo con un registro impecable de ocho victorias y cero derrotas. Más atrás se ubican Bahamas con cuatro victorias y cuatro derrotas, seguidos por Puerto Rico y Panamá, que comparten un registro de dos victorias y seis derrotas. Tras esta ventana de partidos, la última se jugará el año próximo, lo que deja a los directores técnicos con apenas dos chances para mejorar la posición en la tabla de clasificatorios.

Situación de jugadores del Real Madrid y Olimpia Milano

Un punto de atención relevante para la afición y el cuerpo técnico es la disponibilidad de los jugadores que actúan en clubes europeos con compromisos de la Euroliga. Los cordobeses que juegan en el Real Madrid y Olimpia Milano deben gestionar sus horarios para estar disponibles. La Federación Internacional, conocida como Fiba, regula estos tiempos para facilitar la participación en las eliminatorias.

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Leandro Bolmaro jugará su partido por Euroliga con Olimpia Milano y viajará al país para estar en los partidos por las eliminatorias. El jugador tuvo una leve molestia que fue tratada, según informó la delegación, describiéndola como un ratito en boxes, restando dramatismo a la situación. Sin embargo, no volvió a ponerse la camiseta número 7 inmediatamente, lo que generó incertidumbre sobre su ritmo de recuperación.

Evaluación médica y logística de viaje

La decisión final sobre la participación de Bolmaro depende de su estado físico una vez que termine su compromiso con Milano. Un miembro del cuerpo técnico señaló que van a ver cómo se recupera después del partido, del viaje y con el cambio de horario. El propio atleta afirmó que va a estar en los dos encuentros, mostrando confianza en su capacidad de adaptación física ante la intensa agenda deportiva.

Impacto en la clasificación y próximos pasos

La selección de básquet está en su mejor momento y la ilusión de volver al Mundial está cada vez más cerca. Estos dos partidos ante Bahamas y Canadá no solo definen la clasificación directa, sino que también sirven como indicador de la forma del equipo para la fase final. La Federación Argentina de Básquet (FABA) supervisa cada detalle logístico y médico para asegurar el máximo rendimiento.

Los aficionados y analistas deportivos siguen de cerca cada movimiento de los jugadores y las decisiones tácticas del equipo. La proximidad de los encuentros significa que cada detalle cuenta, desde la recuperación de lesiones hasta la sincronización de horarios entre Europa y Sudamérica. El éxito en estas fechas determinará si Argentina obtiene el pase al torneo global o si debe esperar a la siguiente oportunidad para brillar en la cancha internacional.