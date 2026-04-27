Argentina busca bloquear el uso de información de la causa YPF por Burford en el CIADI

El Gobierno argentino se opone a que el fondo Burford Capital utilice datos del juicio en Nueva York sobre YPF en un posible arbitraje internacional ante el CIADI, argumentando un acuerdo previo que limita el alcance de la información.

El Gobierno argentino está tomando medidas para impedir que el fondo de inversión Burford Capital utilice información obtenida en el litigio relacionado con YPF en otros procesos judiciales.

La defensa argentina ha presentado un pedido formal ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, solicitando que se niegue la autorización para que Burford emplee la información recopilada durante el extenso proceso de 'discovery' en otros foros, específicamente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Esta solicitud de Burford busca aprovechar la información ya reunida en el juicio de Nueva York, que se ha prolongado por once años, para fortalecer su posición en un posible arbitraje internacional.

Sin embargo, la defensa argentina argumenta que existe un acuerdo vinculante, firmado hace seis años y homologado por la jueza Preska, que prohíbe explícitamente el uso de esta información en cualquier otra causa, ya sea futura o en un foro diferente. Este acuerdo, conocido como 'Protective Order', fue diseñado para limitar el alcance de la información compartida al proceso judicial en curso en Nueva York. Durante el proceso de 'discovery', Argentina proporcionó más de 10.000 documentos como evidencia.

Los demandantes, liderados por Burford, inicialmente buscaron demostrar que YPF actuaba como representante del Estado argentino, lo que implicaría la responsabilidad del país en el litigio. No obstante, esta línea de argumentación fue rechazada por los tribunales. La Procuración del Tesoro ha enfatizado que el 'Protective Order' es un acuerdo legalmente vinculante y que no existe justificación jurídica para modificarlo o permitir la extensión del uso de la información a otros procedimientos.

Consideran que intentar trasladar la información obtenida en el 'discovery' a un arbitraje internacional representa una clara violación de lo pactado. Además, señalan que Burford aún no ha presentado una demanda formal ante el CIADI, lo que hace que su solicitud sea prematura y carente de fundamento procesal concreto.

La defensa argentina también destaca que la información proporcionada se entregó bajo la condición expresa de ser utilizada únicamente en el contexto del juicio actual en Nueva York, y que el 'Protective Order' establece la obligación de destruir la información confidencial una vez finalizado el proceso. La defensa argentina argumenta que los demandantes tuvieron amplias oportunidades previas durante el litigio para solicitar la autorización para utilizar la información en múltiples instancias, pero no lo hicieron.

Asimismo, señalan que Burford no ha presentado ninguna circunstancia extraordinaria o necesidad imperiosa que justifique su solicitud. En cambio, simplemente expresan su deseo de iniciar un procedimiento de arbitraje, lo cual, según la defensa, no es suficiente para justificar la modificación del 'Protective Order'.

La defensa argentina insiste en que, si Burford desea utilizar documentos específicos en un arbitraje, debe identificarlos individualmente y obtener la aprobación de la República Argentina, en lugar de solicitar una autorización general para utilizar todo el material de 'discovery'. El Gobierno argentino ha reafirmado su compromiso de defender sus intereses con firmeza, especialmente frente a lo que considera prácticas abusivas por parte de los demandantes.

Burford busca recurrir al CIADI después de que la Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York ordenara una revisión de la sentencia inicial de la jueza Preska, que obligaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares más intereses. Burford ya había anticipado su intención de solicitar la revisión de la decisión de la Cámara, apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos y recurrir al CIADI.

Expertos en litigios internacionales advierten que el cambio de foro solicitado por Burford plantea varios problemas, incluyendo el hecho de que el caso ya fue juzgado en Nueva York, un foro que fue elegido por los propios demandantes





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