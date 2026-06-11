Argentina: Bajada en la probabilidad de default y confianza en la deuda, pero riesgo país sigue por encima de sus comparables

La noticia describe la disminución en la probabilidad de default de Argentina y la mejora en la confianza en la deuda, a pesar de que el riesgo país sigue por encima de sus comparables. Además, se detallan las compras de dólares realizadas por el Banco Central y la meta con el FMI para las reservas.

La probabilidad de default de Argentina bajó y el mercado confía aun más en la deuda. Aun así, el riesgo país sigue cotizando en valores por encima de sus comparables y el mercado ve un potencial alcista mayor para los títulos de deuda local.

El ritmo de compras de dólares ha sorprendido a todo el mercado. El martes el Banco Central adquirió u$s 121 millones y con el actual registro de compras y manteniendo el ritmo, el mercado confía en que la meta con el FMI de mitad de año ya habría sido alcanzada y que las reservas podrían seguir incrementándose en los próximos meses, logrando cumplir la meta anual.

Según la metodología del FMI, se ubicaría en niveles cercanos a los u$s 6000 millones negativos. La meta de fin de año se encuentra en torno a los u$s 4000 millones negativos. Los analistas de la consultora 1816 indicaron que las compras del BCRA hacen que la meta 2026 del FMI esté muy bien encaminada.

Bajo la metodología del Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, estimamos que el BCRA acumuló reservas netas por más de u$s 6000 millones en el año. Esta cifra refleja un sobrecumplimiento de 1,7 veces contra la meta del segundo trimestre de 2026, que exige acumular u$s 3500 millones. La mejora del frente externo y la decisión de fortalecer el stock de reservas contribuyeron a un cambio de percepción sobre la capacidad de pago del país.

Desde el anuncio del programa de compras en diciembre, la probabilidad implícita de default (calculada vía Credit Default Swaps) mostró una caída sostenida a lo largo de la curva. La renta fija local podría seguir estando barata y con posibilidades de que haga un catch up a lo que rinden los títulos de deuda de países similares. Es decir, los bonos argentinos aun podrían presentar un potencial alcista de mejora para que puedan cotizar como sus comparables





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Default Confianza En La Deuda Riesgo País Compras De Dólares Meta Con El FMI Reserves

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 9 de junioEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

El primer banco de horas de la Argentina será para cerca de 600 empleados de MirgorLa Ministra Sandra Pettovello difundió que el grupo firmó un convenio con Smata para aplicar la práctica, habilitada por la Modernización Laboral. En qué plantas se utilizará y cómo será

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 10 de junioEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 11 de junioEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »