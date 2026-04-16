Argentina Asegura Us$ 2.000 Millones con el Banco Mundial y Busca Us$ 8.000 Millones Adicionales para Refinanciar Deuda

El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un acuerdo de garantías por us$ 2.000 millones con el Banco Mundial y reveló planes para obtener hasta us$ 8.000 millones en total, destinando estos fondos a la refinanciación de vencimientos de capital de la deuda pública argentina, con el objetivo de reducir costos de financiamiento y evitar el mercado internacional ante las elevadas tasas de interés. El esquema se complementa con emisiones en el mercado local y negociaciones con otros organismos multilaterales.

El Ministro de Economía , Luis Caputo , ha confirmado un importante avance en la estrategia financiera del país al anunciar un acuerdo con el Banco Mundial por un monto de 2.000 millones de dólares en garantías. Este logro, obtenido en el marco de una charla organizada por el Atlantic Council en Washington DC, donde también participó el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, representa un paso crucial para la gestión de la deuda pública .

A su salida del evento, Caputo ofreció declaraciones a El Cronista y otros medios presentes, detallando que el objetivo del gobierno es asegurar hasta 8.000 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda que se presentarán en los próximos meses. "Hoy a esta hora lo que tenés seguro son los 2.000 millones del Banco Mundial", afirmó el ministro, subrayando la concreción de esta parte del esquema financiero negociado con organismos multilaterales. Caputo fue enfático al recalcar que la finalidad de estas operaciones no es la toma de nueva deuda, sino la refinanciación de los compromisos existentes, buscando activamente reducir los costos de financiamiento. "No es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital", remarcó, defendiendo así la política de eludir el mercado internacional mientras persistan las elevadas tasas de interés globales. En este sentido, al ser consultado sobre la tasa de financiamiento que se espera obtener, el funcionario precisó que se ubicaría en un rango competitivo de entre el 5,5% y el 6,5%, lo cual representa un alivio significativo si se compara con los niveles actuales del mercado que para plazos similares rondan el 9% o incluso superan esa cifra. El acuerdo con el Banco Mundial es, de hecho, una pieza clave dentro de un plan financiero mucho más amplio y ambicioso. Según las proyecciones detalladas por el Ministro de Economía, el programa financiero contempla la movilización de fondos provenientes de diversas fuentes que, en su conjunto, permitirían alcanzar el objetivo de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Por un lado, el gobierno ya tiene asegurados alrededor de 4.000 millones de dólares derivados de las exitosas licitaciones en dólares realizadas en el mercado local, a través de la emisión de bonos con vencimientos en 2027 y 2028. A este monto se añadirían otros 3.000 a 4.000 millones de dólares, obtenidos mediante estructuras financieras similares a la que se implementa con el Banco Mundial. Esta línea de financiamiento se vería potenciada por las negociaciones en curso con otras instituciones financieras regionales de gran envergadura, como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Probablemente sean 3000 o 4000 más. Es decir que ya hay, o seguramente va a haber, 8.000 millones", declaró el ministro con optimismo. Con este nivel de financiamiento asegurado, la administración pública apunta a cubrir de manera holgada los vencimientos de capital de los próximos meses. "Con 8.000 millones ya tenés los cupones de julio y de enero y te sobran 2.000 más", explicó Caputo, lo que demuestra una gestión proactiva de las obligaciones financieras. Esta afirmación se alinea con las declaraciones previas ante inversores convocados por JP Morgan, donde el ministro ya había asegurado tener cubiertos los vencimientos de deuda para los próximos 18 meses. Es importante destacar que el equipo económico realiza una clara distinción entre los pagos de intereses y los de capital. Si bien los vencimientos totales con bonistas privados ascienden a 4.300 millones de dólares, la porción correspondiente a capital se estima en alrededor de 3.000 millones de dólares. Los 1.300 millones restantes, correspondientes a intereses, serían cubiertos con el superávit fiscal que se ha logrado mantener. Caputo detalló además el rol fundamental que desempeña el Banco Mundial en esta operación, no solo actuando como garante de los fondos sino también como estructurador del financiamiento, facilitando la canalización de recursos provenientes de inversores institucionales. "El Banco Mundial es el que organiza todo, ellos buscan los recursos, ellos buscan las propuestas", explicó el ministro, poniendo de relieve la importancia de esta colaboración para el éxito del plan. En este entramado financiero, los fondos pueden provenir de una amplia gama de actores del mercado financiero global, incluyendo "bancos o aseguradoras o fondos o lo que sea", como describió el titular de Hacienda. Adicionalmente, el gobierno argentino no descarta sumar ingresos extraordinarios a través de la concreción de procesos de privatización o la venta de activos. El Ministro de Economía anticipó que "en los próximos 12 meses probablemente vamos a estar recaudando alguna cifra cercana a 2.000 millones de dólares". De concretarse esta expectativa, el flujo adicional de recursos podría elevar el total de fondos disponibles a alrededor de 10.000 millones de dólares, reforzando considerablemente la solidez y la estrategia financiera del país en el corto y mediano plazo, y brindando mayor previsibilidad ante los compromisos de deuda externa e interna





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