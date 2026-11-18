Argentina goleó a Costa Rica 7-0 en el Madre de Ciudades. Mac Allister anotó y dio dos asistencias en una actuación dominante.

La Selección Argentina demostró su superioridad absoluta al vencer por 7-0 a Costa Rica en un partido amistoso disputado el 28 de marzo de 2023 en el estadio Madre de Ciudades. Este resultado contundente coronó una jornada exitosa para la Albiceleste, que sumó su segunda victoria consecutiva en el calendario de la Fecha FIFA tras haber derrotado previamente a Panamá por 2-0 en el estadio Monumental.

La actuación estelar de Mac Allister

Alexis Mac Allister fue la figura indiscutible del encuentro, registrando un impacto determinante con una participación multifacética. El mediocampista del Liverpool no solo anotó uno de los tantos que firmaron la paliza histórica, sino que también proporcionó dos asistencias clave para sus compañeros.

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Su rendimiento técnico y táctico permitió a Argentina controlar el ritmo del juego desde el inicio, desarticulando las líneas defensivas de Costa Rica con precisión quirúrgica. La colaboración de Mac Allister en las jugadas de gol ejemplificó la fluida circulación del balón que caracterizó a la visita durante todo el duelo.

Festival de goles y debutantes destacados

La lista de goleadores refleja una profundidad ofensiva impresionante para la escuadra argentina. Lautaro Martínez abrió el marcador para consolidar la ventaja inicial, mientras que el defensa Moumouni Diallo cometió un autogol que amplificó la diferencia en el marcador.

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La explosión ofensiva continuó con goles de jugadores jóvenes y promesas del fútbol actual. Gianluca Prestianni y Nico Paz sumaron sus nombres al tablero, demostrando la calidad de la cantera argentina. Por su parte, Julián Álvarez aportó otro tanto con su característico instinto goleador, asegurando que el equipo mantuviera la presión constante.

El cierre del festín lo firmaron Franco Mastantuno y Giuliano Simeone, quienes mostraron frescura y determinación en los minutos finales. Cada gol estuvo acompañado por la justificada ovación del público presente en Santiago del Estero, que pudo presenciar una exhibición de fútbol moderno y letal.

Consecuencias y proyección futura

Esta victoria no solo mejoró el saldo estadístico de Argentina, sino que también envió un mensaje claro de dominio regional en el contexto de las competiciones internacionales. La integración de figuras como Perrone, compañero de Nico Paz en la intermediación, destaca la renovación generacional en curso dentro de la plantilla.

El rendimiento consolidado en el Madre de Ciudades sirve como indicador sólido para las próximas fases competitivas. La combinación de experiencia en jugadores veteranos y la energía de las nuevas estrellas asegura que La Escalera mantenga su estatus como una de las selecciones más temidas y respetadas del mapa futbolístico mundial.