Argentina anuncia canje de deuda dólar linked para aliviar vencimientos de junio

El Tesoro argentino lanza una licitación para intercambiar bonos dólar linked que vencen en junio por tesis con vencimiento en julio de 2026 o diciembre de 2028, buscando reducir presión sobre el mercado y extender la duration de la deuda.

La Secretaría de Finanzas de Argentina anunció una nueva licitación para este jueves con el objetivo de gestionar los vencimientos de deuda que se concentran a fin de mes.

En esta operación, el Tesoro nacional ofrecerá canjear el bono dólar linked con vencimiento el 30 de junio de 2026 (TZV26) por dos alternativas: una letra con vencimiento el 31 de julio de 2026 (D31L6) o un nuevo bono dólar linked que vence el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8). Esta medida busca descomprimir el volumen de aproximadamente 6,9 billones de pesos en TZV26 que vencen a finales de junio, reduciendo la presión sobre el mercado y las reservas del Banco Central.

Según explicaron analistas, la propuesta de canje por la letra D31L6 está dirigida a inversores que habitualmente realizan roll-over en cada licitación, evitando así el período de tres días de gap entre el fixing del A3500 y el vencimiento efectivo del bono. Por otro lado, la opción del bono TZVD8 busca extender la duration de la deuda, lo que podría implicar un pequeño premio para quienes opten por esta alternativa, según indicó Daniel Chodos, Jefe de Research y socio de Dhalmore Capital.

El TZV26 es precisamente el bono que el Banco Central ha vendido en las últimas semanas para contener la suba del dólar, lo que añade complejidad a la operación. La licitación del 26 de junio se considera la más desafiante del año, y no se descarta que el Tesoro no pueda refinanciar la totalidad de los vencimientos. Las condiciones específicas del canje se conocerán recién el 24 de junio, generando expectativa en los mercados.

Esta estrategia forma parte de un conjunto de medidas para administrar la curva de deuda y mitigar riesgos cambiarios en un contexto de alta volatilidad y restricciones en el mercado de crédito





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