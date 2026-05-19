Argentina agota el plazo de negociación del acuerdo de deuda soberana con Attestor y Bainbridge

El gobierno logró extender el plazo para cerrar el acuerdo de deuda soberana con Attestor y Bainbridge hasta el 30 de junio y, tras lograr el aval por escrito, se logró firmar dictamen para poder avanzar hacia la votación en el recinto.

El plazo para cerrar el acuerdo de deuda soberana se extendió hasta el 30 de junio según confirmaron desde el Ejecutivo tras obtener el aval por escrito (por un procedimiento abreviado por mail) de ambas partes y se logró firmar dictamen para poder avanzar hacia la votación en el recinto.y abre la posibilidad de que el Senado vote el proyecto el jueves de la semana que viene para luego remitirlo a Diputados.

, cuando la iniciativa volvió a comisión sin votarse por la aparición de una adenda del Ministerio de Economía que los bloques aliados no habían recibido con anticipación. En la reunión de hoy quedó claro que la adenda es exclusivamente parte del acuerdo con Attestor y no afecta el entendimiento con Bainbridge. la modificación consistió en actualizar el listado de bonos incluido en el Anexo A del acuerdo: se eliminaron títulos que no están en poder del fondo y se incorporó un nuevo bono que sí integra su cartera.

( La adenda actualizó el listado de bonos para reflejar la situación de tenencia real de los deudores", precisó Amerio, quien aclaró que el ajuste no modifica en ningún aspecto el monto del acuerdo. Argentina seguirá pagando 104 millones de dólares a Attestor y 67 millones a Bainbridge, para un total de 171 millones, con una quita superior al 30% sobre los montos reclamados originalmente.





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