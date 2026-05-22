Argentina abandona la Organización Mundial de la Salud (OMS) por desacuerdos

La Argentina ha abandonado oficialmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a desacuerdos con la organización internacional, tras una medida impulsada por el presidente, Javier Milei.

El secretario de Finanzas confirmó que la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) ratificó el retiro del país y el Presidente compartió el anuncio en sus redes.

La medida, impulsada por Javier Milei, generó repercusiones políticas y sanitarias, así como un significativo impacto global. La OMS declaró hoy por consenso la emergencia sanitaria mundial por un brote de ébola en África. El retiro de la República Argentina de la OMS con efecto a partir del 17 de marzo de 2026, confirmó Quirno, funcionario del Ministerio de Finanzas, y sostiene que representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Milei.

Milei retweetó la publicación y dejó claro el respaldo total de Casa Rosada a una decisión que el oficialismo considera estratégica dentro de su política internacional y sanitaria. El país posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población, afirmó Quirno, sin depender de organismos internacionales. El secretario aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante el proceso de salida y destacar el trabajo conjunto entre Cancillería y el Ministerio de Salud.

Desde que la salida de la OMS había sido anunciada originalmente por el Gobierno de Milei en medio de fuertes críticas al organismo por su rol durante la pandemia de coronavirus, el oficialismo sostuvo que la entidad avanzó sobre decisiones internas de distintos países y defendió la necesidad de recuperar ‘autonomía’ en materia sanitaria





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