Argelia llega a Kansas y promete derrotar a Messi en su primer choque contra Argentina

La selección argelina aterriza en Estados Unidos, se instala en Kansas y el joven Ibrahim Maza asegura que el objetivo es vencer a la Albiceleste en su debut mundialista.

Argelia ha llegado a Estados Unidos y ya se prepara para su primer encuentro en el Mundial contra Argentina . La delegación cruzó durante la madrugada del domingo y se instaló en Kansas City, que será su base operativa durante toda la fase de grupos.

A pesar de la lluvia intensa que acompañó su llegada al aeropuerto, los jugadores y cuerpo técnico se dirigieron directamente a la Universidad de Kansas, donde fueron recibidos por una multitud de simpatizantes que agitaban banderas y tocaban tambores en señal de apoyo. La atmósfera era de entusiasmo y expectativa, pues los argelinos saben que su debut contra la Albiceleste será el partido más importante de la primera fecha del Grupo C. En estos primeros momentos, el mediocampista de 20 años Ibrahim Maza, una de las mayores promesas del plantel y que milita en el Bayer Leverkusen, habló con confianza y determinación, declarando que el objetivo del equipo es superar al rival sudamericano.

"Le ganaremos a Messi si Dios quiere", aseveró con energía, añadiendo que el equipo debe jugar con cabeza, poner ganas y aprovechar cada oportunidad que se presente durante el partido. Sus palabras reflejan la ambición de una selección que quiere dejar una huella importante en su primera participación en un Mundial reciente, y que confía en su capacidad táctica y física para enfrentar a una de las selecciones más temidas del torneo





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