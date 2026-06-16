Argelia busca dar la sorpresa ante Argentina en su debut mundialista

La selección argelina, tras dos ausencias mundialistas, se mide a Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 con confianza tras amistosos exitosos, y con declaraciones que piden respeto pero también competitiveness.

La selección argelina, conocida como Les Fennecs , se enfrenta este martes a Argentina en su debut del Mundial 2026 . El defensor Rafik Belghali declaró que deben prepararse como ante cualquier rival y que no deben temer a los campeones del mundo, afirmando que tienen la capacidad de ganar.

El equipo africano llega con confianza tras vencer a Países Bajos y Bolivia en amistosos. El entrenador, exjugador del Porto, pidió humildad y respeto por Argentina, pero destacó que vinieron a ser competitivos. El partido se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas. Entre otros puntos, se menciona que el arquero argelino es hijo de Zinedine Zidan, y que el técnico de Irán reclamó a Infantino por sentirse oprimido por injusticias en la preparación





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