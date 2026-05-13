ARCADeleted municipal requirement for fj fee examination, simplifying process

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanz'o con una nueva medida de simplificaci'on administrativa que elimina uno de los requisitos hasta ahora complic'ativos en la habilitaci'on de depósitos fiscales.

El cambio forma parte del proceso de desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei y se suma a recientes medidas del SENASA que avanzan en una direcci'on similar: reducir la superposición de controles entre organismos nacionales, provincias y municipios. Desde ARCA explicaron a El Cronista que la resoluci'on se apura en el espíritu del DNU 70 de 2023, que plante'o como objetivo ‘reconstruir la econom'ia a través de la eliminaci'on de barreras y restricciones que impidan su normal desarrollo, as'i como de la adopci'on de medidas que promuevan una mayor inserción en el comercio mundial’.

La modificaci'on impacta específicamente sobre el tramite de habilitaci'on de depósitos fiscales, es decir, los espacios donde se almacena mercader'ia bajo control aduanero antes de su exportaciones o nacionalizaci'on





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Limiting Administrative Hurdles Simplifying Process Elimination Of Barriers Optimizing Time And Costs Economic Growth

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