ARCA simplifica trámites para aplicar convenios de doble imposición

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero eliminó la exigencia de una declaración jurada certificada por autoridades fiscales extranjeras para acceder a beneficios tributarios previstos en Convenios para Evitar la Doble Imposición, reemplazándola por el Certificado de Residencia Fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) simplificó el procedimiento que deben cumplir los beneficiarios del exterior alcanzados por el impuesto a las ganancias para acceder a las alícuotas preferenciales o exenciones previstas en los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI).

La medida, oficializada mediante la resolución general 5585/2024, busca reducir demoras y trabas burocráticas que históricamente complicaron a empresas y personas del exterior que reciben rentas de fuente argentina. Hasta ahora, quienes cobraban rentas de fuente argentina y buscaban aplicar las ventajas previstas en los acuerdos internacionales estaban obligados a presentar una declaración jurada certificada por la autoridad fiscal de su país de residencia.

Este requisito implicaba un trámite engorroso, poco estandarizado y en muchas ocasiones imposible de obtener porque la autoridad fiscal del exterior se negaba a emitirla, según explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. Con la nueva normativa, ARCA eliminó este requisito al sustituir integralmente la Resolución 3497 del 1992 y sus modificatorias, reemplazando la declaración jurada por el Certificado de Residencia Fiscal vigente emitido por la autoridad competente del Estado de residencia del beneficiario.

Este documento, que en la mayoría de los fiscos extranjeros se emite de manera habitual y estandarizada, simplifica la operatoria y reduce costos operativos para empresas y personas del exterior. El certificado de residencia fiscal deberá presentarse antes del pago de la renta o antes de que corresponda practicar la retención.

Establece que si el certificado indica un plazo de validez, ese plazo es el que rige; si no lo hace, la norma establece una vigencia de 12 meses desde la fecha de emisión. En operaciones recurrentes, alcanzará con presentarlo antes del primer desembolso. Si los pagos se extienden más allá del período de validez del certificado, deberá obtenerse y presentarse uno nuevo antes del primer pago posterior al vencimiento.

Lo mismo rige si durante la vigencia del certificado se modifican las condiciones informadas en él. Además, se eliminó la exigencia de la Apostilla de La Haya -para países signatarios de esa Convención- o la legalización del Consulado Argentino en el país correspondiente, y se permite que la autoridad fiscal del país de residencia del beneficiario emita el certificado en formato electrónico que permita corroborar su autenticidad.

En la práctica, ya se estaba solicitando el Certificado de Residencia Fiscal en reemplazo de la declaración jurada, una maniobra que se había implementado sobre la base de la Resolución 616/2024 del Ministerio de Economía. Pero hasta el momento, faltaba una norma oficial de ARCA que lo contemplara.

Las disposiciones resultan aplicables para los pagos que se efectúen a partir de los 15 días corridos desde la publicación de la resolución, y los certificados presentados bajo la normativa anterior mantienen su validez y eficacia durante su plazo de vigencia, siempre que no hayan cambiado las condiciones informadas, explicó Marcos Felice, del Blog del Contador. Si el beneficiario no presenta el certificado de residencia fiscal vigente, la retención se practicará sin considerar el tratamiento especial previsto en el convenio, es decir, a las alícuotas generales de la ley del impuesto a las ganancias para el concepto que corresponda.

Las infracciones a las obligaciones formales quedan además sujetas a las sanciones previstas en la Ley 11.683. En caso de que el beneficiario obtenga el certificado con posterioridad al pago, podrá solicitar el reintegro correspondiente -ya sea por obtención tardía del certificado o por cualquier otra causa-, y luego anular o modificar el certificado de retención en el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE).

Esta simplificación reduce los problemas operativos para empresas y personas del exterior que operan con contrapartes argentinas, facilitando el acceso a los beneficios de los CDI y promoviendo la inversión extranjera en el país





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