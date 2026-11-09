ARCA reglamenta el Régimen Simplificado: Fechas clave y beneficios para contribuyentes

Conozca las nuevas reglas de ARCA para el Régimen Simplificado. Detalles sobre plazos hasta el 2026, beneficios fiscales y requisitos para adhesión en Argentina.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de su organismo recaudador, la Agencia de Administración de Impuestos de la República Argentina ( ARCA), ha dictado las normas esenciales para implementar el nuevo marco tributario nacional. Este proceso se materializó mediante la publicación del Decreto 1253/26 y la Resolución General 5976, que tienen como objetivo reglamentar las nuevas disposiciones establecidas por la reciente Ley 27826. Esta legislación modificó sustancialmente la Ley 27799, conocida tradicionalmente como la Ley de Inocencia Fiscal, creando un escenario único para la actualización del sistema de pagos.

Novedades en la adhesión al Régimen Simplificado

El cambio legislativo más significativo implica que la Ley 27826 eliminó los antiguos parámetros de ingresos y patrimonio que habían sido establecidos previamente por la Ley 27799. Como consecuencia directa de esta modificación normativa, ciertos contribuyentes que previamente se habían presentado bajo el régimen general debido a haber excedido dichos límites, ahora tienen la posibilidad legal de optar por adherirse al Régimen Simplificado. Esta nueva opción está disponible para aquellos que hubieran presentado su declaración jurada bajo el régimen general en el pasado.

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Para formalizar este cambio de categoría tributaria, los contribuyentes afectados deben rectificar sus declaraciones juradas bajo el nuevo sistema. El organismo fiscal ha establecido un plazo especial de presentación para completar este proceso administrativo crítico, el cual ha sido prorrogado hasta el 11 de junio de 2026. Esta prórroga otorga un margen amplio de tiempo para que los ciudadanos y empresas se ajusten a la nueva realidad impositiva sin enfrentar penalizaciones inmediatas por retrasos en la adhesión durante este período transitorio.

Procedimientos técnicos y emisión de constancias

La implementación de estas nuevas normas se puede realizar a través de los períodos fiscales iniciados a partir del año 2025, siguiendo estrictamente el mecanismo reglamentado por la autoridad impositiva. Una vez que el contribuyente completa el trámite de adhesión, el sistema informático de ARCA emite automáticamente una constancia digital oficial. Este documento posee el carácter de instrumento probatorio válido, asegurando la legitimidad del estatus del contribuyente ante cualquier auditoría o consulta posterior realizada por otras entidades gubernamentales.

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Existen situaciones específicas que requieren una gestión adicional. En el caso de funcionarios públicos que se desempeñen como tales dentro de los cinco años anteriores a la fecha de adhesión, o que asuman tal función con posterioridad a dicha adhesión, tendrán la obligación explícita de informar o actualizar su carácter administrativo. Del mismo modo, si se trata de grandes contribuyentes, la propia ARCA actualizará su categorización correspondiente. Estos grupos pueden optar por adherirse al régimen al solo efecto de determinar el importe e ingresar el saldo resultante bajo dicha modalidad, pero no podrán gozar de los restantes beneficios legales.

Requisitos de elegibilidad y protección fiscal

Para acceder a este régimen, es obligatorio cumplir con una serie de requisitos estrictos de elegibilidad. Las personas que posean Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con estado administrativo limitado, aquellas que registren una solicitud digital observada, o los sujetos incluidos en la base APOC, quedan excluidos. Asimismo, el contribuyente debe tener alta activa en el impuesto a las ganancias y residir en el país por todo el período fiscal, requisito que no se aplicará específicamente para el año 2025. Si ARCA detecta incumplimientos del requisito de residencia o que el sujeto está incluido en la base APOC, notificará al contribuyente, quien tendrá un plazo de 15 días hábiles administrativos para ejercer su defensa.

Una vez que el contribuyente cumple con la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo resultante en término, adquiere el invaluable beneficio del efecto liberatorio del pago del período fiscal base. Esto genera la presunción de exactitud en el impuesto a las ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales no prescriptos, salvo la existencia de discrepancias significativas detectadas por el Fisco. Por lo tanto, si el nuevo período fiscal base es el año 2026, los años anteriores, incluyendo el 2025, quedarán protegidos por esta presunción de exactitud, siempre que no se inicie una fiscalización antes de la presentación correspondiente.

Impacto en la gestión de bienes y obligaciones futuras

El nuevo sistema simplificado ofrece una simplificación notable en la gestión contable. ARCA contará con toda la información disponible en sus sistemas y provista por responsables o terceros, teniendo el contribuyente la posibilidad de modificar, confirmar y presentar los datos. El organismo recaudador tendrá acceso a los ingresos brutos de fuente argentina y extranjera y a las deducciones computables, exceptuándose a los contribuyentes de la obligación de declarar bienes y deudas al 31 de diciembre de cada año, tanto en el país como en el exterior.

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Es fundamental destacar que existe una situación particular contemplada por la reglamentación. Si un contribuyente tiene una manifestación causal respecto a un período mensual del IVA dentro del último período fiscal base, la presunción solo dejará de tener efectos en relación a dicho período fiscal mensual y a los siguientes con incidencia. Aquellos que hayan adherido al régimen pero no hayan cumplido con la presentación en término, quedarán privados del efecto liberatorio, aunque seguirán permaneciendo en el régimen para determinar el impuesto e ingresar el saldo resultante bajo esta modalidad menos beneficiosa.

Finalmente, aquellos contribuyentes que hubieran ejercido la opción de adhesión al régimen en función del Decreto 353/25 y la Resolución General 5704, con anterioridad a la Ley 27799, deberán convalidar tal situación. Esto debe realizarse hasta el vencimiento general del plazo para presentar la declaración jurada, en la medida de que hayan realizado el pago correspondiente hasta el 27 de julio de 2026. Este cierre administrativo asegura la continuidad del sistema y la claridad fiscal para todos los actores involucrados en el mercado argentino.