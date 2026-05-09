ARCA intensifica controles sobre monotributistas para verificar gastos y movements financieros

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzará los controles sobre los monotributistas para detectar posibles incumplimientos en los gastos y movimientos financieros. Con la ayuda del cruce de información bancaria, consumos y facturación, ARCA buscará determinar la validez de las categorías y recategorizar de oficio en caso de detectarse discrepancias. Además, ARCA iniciará el seguimiento de la información de billeteras virtuales y plataformas de pago digital, que publicarán los movimientos cuando se superen determinados límites.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensifica los controles sobre los monotributistas para verificar que los ingresos declarados se correspondan con el nivel real de gastos y movimientos financieros.

En caso de detectar inconsistencias, recategoriza de oficio y se inspira en el cruce de información bancaria, consumos y facturación para detectar posibles desajustes entre lo declarado y la actividad económica efectiva. Además, ARCA comenzó a seguir de cerca los movimientos en billeteras virtuales y app de pago, encargadas de reportar en caso de superar ciertos montos.

Los gastos que pueden generar recategorización o sanciones son aquellos que realizan los monotributistas, tales como adquisiciones de bienes costosos que no se ajustan a los ingresos informados, nivel de consumo personal elevado (viajes, pagos con tarjeta, compras relevantes) y ingresos bancarios que superan lo facturado oficialmente. ARCA aplica controles automáticos para detectar posibles irregularidades en la categoría en que se encuentran inscritos los monotributistas





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