ARCA detecta inconsistencias en declaraciones de gastos y deducciones

El organismo de control fiscal detectó una cantidad de inconsistencias superior a la habitual en las declaraciones de gastos y deducciones de los contribuyentes. La mayoría de las observaciones no responden a errores involuntarios, sino que se trata de cursos de acción no aconsejables. Los especialistas recomiendan evitar interpretaciones amplias sobre qué gastos pueden computarse y verificar siempre que el concepto se encuentre expresamente contemplado por la normativa.

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas A través de cruces de información y controles electrónicos, el organismo puso la lupa sobre gastos declarados en el sistema de ARCA .

Las comunicaciones llegaron al domicilio fiscal electrónico mediante el Sistema de Acciones de Control Electrónico (Siace), una herramienta que busca corregir desvíos antes de que las liquidaciones queden firmes. El problema surge cuando la información cargada no se ajusta a lo que permite la normativa. La inconsistencia que está detectando el organismo es que los contribuyentes a efectos de sufrir una menor retención del impuesto para pagar menos, cargan gastos no deducibles.

La compra de ropa es, según los especialistas, uno de los casos más frecuentes. La confusión suele generarse porque algunos contribuyentes consideran que determinadas prendas utilizadas para trabajar deberían ser deducibles.

Sin embargo, la ley contempla una excepción muy limitada. La única indumentaria que vos podés deducir es aquella que debió suministrarte tu empleador en el marco de la relación laboral y que por alguna razón no te la entrega. Otro de los conceptos observados son las donaciones que nunca fueron realizadas o que no cuentan con la documentación necesaria para acreditarlas. Lo mismo ocurre con los gastos médicos cargados sin comprobantes válidos.

En paralelo, ARCA también está revisando aportes informados a Sociedades de Garantía Recíproca. En estos casos, el organismo cuenta con información propia que le permite verificar si los aportes efectivamente existieron o no. Las cargas de familia declaradas incorrectamente también aparecen entre los conceptos observados. Si los requisitos establecidos por la normativa no se cumplen, la deducción puede ser rechazada y generar diferencias de impuesto.

La recomendación de los tributaristas es evitar interpretaciones amplias sobre qué gastos pueden computarse y verificar siempre que el concepto se encuentre expresamente contemplado por la normativa. El organismo te informa cuál es el monto del gasto que no sería deducible. Y en la misma notificación te informa el impuesto que estás adeudando. Según el especialista, esta suele ser la opción más simple para solucionar el problema sin generar nuevas obligaciones fiscales.

Sin embargo, esta alternativa tiene consecuencias. Una vez que presentás la declaración jurada, ya quedás inscripto y naturalmente tendrías que empezar a pagar anticipos. Ignorar la comunicación puede derivar en consecuencias más graves. Si el contribuyente no regulariza la situación, ARCA puede iniciar una orden de intervención y avanzar hacia una fiscalización formal.

Además del impuesto reclamado, el contribuyente podría enfrentar sanciones económicas. Te van a cobrar intereses por el plazo que vos no pagaste adecuadamente el impuesto y lo que es peor es posible que te apliquen una multa por omisión, que puede llegar hasta el 100% del impuesto que dejaste de pagar





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