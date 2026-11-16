ARCA amplía plazos de pago para PyMEs hasta octubre de 2026

La Resolución 5924/2026 de ARCA actualiza el régimen de facilidades de pago para PyMEs, extendiendo la fecha límite de deudas hasta el 31 de octubre de 2026.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, conocida por sus siglas ARCA, ha formalizado cambios significativos en el marco normativo que rige el acceso a facilidades de pago para el sector empresarial argentino. A través de la Resolución General 5924 /2026, el organismo rector ha modificado las condiciones del régimen especial diseñado específicamente para facilitar la regularización de obligaciones financieras a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

Extensión de la fecha de corte de deudas

El punto central de esta nueva normativa es la ampliación del horizonte temporal en el que los deudores pueden incluir obligaciones vencidas dentro del plan de pago. Mientras que la normativa previa establecía un límite anterior del 30 de junio de 2026, la medida reciente ha desplazado esta fecha de corte hacia adelante, incorporando multas y deudas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive.

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Esta modificación busca ampliar las posibilidades de acceso a las condiciones de regularización previstas en el régimen original. El objetivo declarado es permitir que un mayor número de contribuyentes pueda incluir en su plan obligaciones que, bajo las reglas anteriores, habrían quedado excluidas por haber vencido después de la fecha límite anterior. De esta manera, se amplía el universo temporal de las deudas que pueden regularizarse mediante este mecanismo administrativo.

Alcance y obligaciones contempladas

Con esta modificación regulatoria, el régimen comprende un espectro amplio de obligaciones tributarias y previsionales. Entre los tipos de deuda que pueden acogerse a este beneficio se encuentran las retenciones y percepciones impositivas que la empresa haya adeudado. Además, se incorporan explícitamente las multas aplicadas por incumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, siempre que estas sanciones se hayan generado hasta la nueva fecha tope.

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La medida permite cancelar tanto las obligaciones impositivas como las aduaneras y las correspondientes a los recursos de la seguridad social. Este enfoque integral asegura que las pequeñas y medianas empresas puedan sanear su situación fiscal de manera más completa, abarcando no solo los impuestos principales, sino también las sanciones accesorias que han ido acumulándose durante el ejercicio fiscal.

Mecanismo de adhesión y plataforma digital

Para formalizar el acogimiento al nuevo régimen, los contribuyentes deberán ingresar obligatoriamente al servicio web de ARCA y seleccionar la opción correspondiente dentro de la plataforma digital. La solicitud deberá realizarse a través del servicio Mis Facilidades, conforme a las características, funciones y aspectos técnicos establecidos en el micrositio correspondiente. Este requisito digital garantiza que el proceso sea transparente y que la fecha de ingreso sea registrada correctamente para efectos de la aplicación de los plazos.

Es fundamental destacar que la resolución general entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, la disponibilidad operativa para incorporar las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026 estará disponible en el sistema Mis Facilidades. Los contribuyentes deben tener en cuenta que la fecha de corte no es el único cambio; la normativa también afecta los plazos de adhesión al plan de pago.

Contexto histórico y nuevos vencimientos

La medida modifica la Resolución General 5875 y su modificatoria, que estableció inicialmente un régimen especial de facilidades de pago para el sector. La normativa original contemplaba la regularización de obligaciones vencidas al 30 de junio de 2026. Posteriormente, la Resolución General 5920 había extendido el plazo de adhesión hasta el 30 de diciembre de 2026, buscando dar respiro inmediato al sector empresarial durante un período de alta presión fiscal.

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Ahora, la nueva modificación introduce dos cambios centrales que redefinen el panorama para los próximos meses. Por un lado, amplía hasta el 31 de octubre de 2026 la fecha de corte de las obligaciones regularizables. Por otro lado, lleva el vencimiento para adherirse al plan hasta el 30 de junio de 2027. Estos ajustes estratégicos indican que ARCA busca dar mayor flexibilidad a las empresas para organizar su flujo de caja y sanear su situación con la autoridad fiscal antes de que finalice el próximo año calendario.