ARCA adeuda millones en percepciones: cómo y cuándo solicitar la devolución

La AFIP, ahora ARCA, actualizó la deuda por percepciones impositivas. Los contribuyentes pueden solicitar la devolución si no están inscriptos en Ganancias o Bienes Personales. Conozca los pasos y plazos para gestionar el reintegro.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora denominada ARCA , actualizó recientemente los montos que adeuda en concepto de percepciones impositivas. Según datos oficiales con corte a noviembre del año pasado, el organismo reconoció una deuda total que asciende a cifras millonarias, correspondientes a adelantos de obligaciones tributarias futuras que, en muchos casos, no llegan a configurarse como tales.

Esta situación genera incertidumbre entre los contribuyentes, especialmente aquellos que no están inscriptos en los tributos asociados a dichas percepciones. El mecanismo de percepciones funciona como un anticipo del pago de impuestos como Ganancias o Bienes Personales.

Sin embargo, cuando el contribuyente no está alcanzado por estos tributos, se genera un saldo a favor que puede ser solicitado como devolución. El plazo para informar las percepciones sufridas durante el año fiscal 2025 venció el pasado 31 de marzo, y quienes cumplieron con la presentación pueden reducir la carga impositiva a pagar.

No obstante, especialistas advierten que si el empleador nunca practicó retenciones del impuesto a las Ganancias porque el sueldo no supera el mínimo no imponible, aunque el trabajador haya sufrido percepciones, no se las devolverá automáticamente. Para gestionar el reintegro, los contribuyentes deben iniciar un trámite ante ARCA, siempre que no estén inscriptos en Bienes Personales ni en Ganancias, o no hayan sufrido retenciones en dichos impuestos al momento de las percepciones.

Según explicó el contador Girardi, en esos casos el fisco realiza un control y cruce de información, y si no hay inconvenientes, aprueba la solicitud. Un aspecto relevante es que el método de pago más utilizado por los argentinos que viajan al exterior es una cuenta en dólares vinculada a una tarjeta internacional, la cual debe estar habilitada para operar en el exterior.

El proceso de devolución no es automático y requiere paciencia, ya que ARCA suele demorar varios meses en resolver las solicitudes. Además, los expertos recomiendan conservar todos los comprobantes de las percepciones sufridas, como los tickets de compras en dólares o los resúmenes de tarjetas de crédito, para respaldar el reclamo. En un contexto de alta inflación y restricciones cambiarias, recuperar esos fondos puede ser un alivio para muchos contribuyentes que realizan gastos en el exterior.

Por último, se recuerda que la presentación de la declaración jurada anual es clave para evitar sanciones y poder acceder a los beneficios fiscales correspondientes





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