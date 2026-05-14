Arbeloa Surpuso a Mbappé con sus Declaraciones

La interna en el Real Madrid se agudiza tras las declaraciones de Mbappé sobre Arbeloa, quien negó haberlo relegado al cuarto lugar de la delantera.

Arbeloa se sorprendió con las declaraciones de Mbappé . (EFE) La interna en el Real Madrid se agudiza tras las declaraciones de Mbappé sobre Arbeloa , quien negó haberlo relegado al cuarto lugar de la delantera.ya no se puede esconder ni con una victoria.

El 2-0 ante Real Oviedo apenas sirvió para maquillar una semana explosiva en la Casa Blanca, marcada por la derrota frente al Barcelona, el título blaugrana festejado en la cara del Merengue y un Bernabéu que esta vez no perdonó a nadie: silbidos generalizados, clima tenso y una interna que quedó totalmente expuestaEl delantero francés, que arrancó en el banco pese a estar recuperado físicamente, sorprendió en zona mixta al revelar una charla privada con Álvaro Arbeloa.

"Me dijo que era el cuarto delantero del plantel, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo"La respuesta del entrenador no tardó en llegar. En conferencia de prensa, Arbeloa negó de manera tajante haber pronunciado esa frase y dejó en claro que la decisión fue exclusivamente futbolística.

"Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no", disparó con evidente fastidio. El DT explicó que habló con Mbappé antes del encuentro y aseguró que el francés "interpretó otra cosa". Según Arbeloa, después de varios días sin entrenar y sin jugar en el clásico ante Barcelona, no estaba para ser titular en un contexto que tampoco consideraba límite .

"No era un partido a vida o muerte", sostuvo, intentando bajarle temperatura a una situación que ya explotó puertas adentro. Pero lejos de apagar el conflicto, las palabras del técnico dejaron entrever el nivel de tensión que atraviesa el vestuario madridista.

"No tengo ningún problema con nadie. Entiendo que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias", agregó. Y remató con una frase cargada de ironía:Mientras tanto, el Bernabéu habló. Los hinchas descargaron toda su bronca después de una temporada desastrosa, la segunda consecutiva sin títulos, con un equipo golpeado futbolísticamente y anímicamente





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