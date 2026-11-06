Aranda regresa a la convocatoria de Boca Juniors tras fractura de peroné

La Joya de Boca deja atrás su lesión y vuelve a integrarse con el equipo para el partido ante Defensa y Justicia. Conoce los detalles de su recuperación.

Joaquín Aranda ha superado la fractura de peroné que lo mantuvo alejado de los campos de juego y regresó a la actividad para reintegrarse a las filas de Boca Juniors. El joven futbolista publicó un video para anunciar su vuelta y confirmó que volverá a estar entre los concentrados para enfrentar a Defensa y Justicia en el estadio de la Bombonera. Este retorno genera una gran ilusión entre los hinchas xeneizes, quienes aguardaban su restablecimiento desde hace varias semanas.

Aranda vuelve a la lista contra Defensa y Justicia

Aranda volverá a integrar la lista de concentrados de Boca para el partido de este sábado ante Defensa y Justicia, en la Bombonera. El pibe estará en el banco de suplentes y volverá a quedar a disposición del cuerpo técnico para ser considerado durante el encuentro. La decisión sobre su participación no sigue un protocolo rígido, sino que se adaptará a la dinámica del juego.

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No hay un plan de minutos establecido para el juvenil: su posible ingreso dependerá de cómo se desarrolle el encuentro, de las necesidades del equipo y de lo que considere el Vasco. La decisión se tomará en función de lo que suceda durante el partido, priorizando la salud del futbolista y el rendimiento colectivo. Este enfoque cauteloso busca garantizar que Aranda retome la competencia sin presiones excesivas.

Detalles del incidente y recuperación en Boca Predio

La historia comenzó el 26 de agosto, cuando Joaquín Aranda sufrió el accidente durante un entrenamiento en Boca Predio. La lesión obligó a que pasara por el quirófano el día siguiente y generó una enorme preocupación en el Xeneize, ya que los primeros pronósticos indicaban un largo período de inactividad. El equipo médico trabajó intensamente para acelerar su recuperación y minimizar el impacto en la plantilla.

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El pibe ya se entrena con sus compañeros y así se muestra en las recientes publicaciones oficiales del club. Pero la evolución del futbolista de 19 años fue mucho más favorable de lo esperado. Con el correr de las semanas avanzó en su rehabilitación, comenzó con los trabajos físicos y finalmente recuperó la plenitud de su condición física. Este progreso constante permitió que la dirección técnica confiara en su inclusion en la próxima convocatoria.

Mensaje de gratitud y reactivación competitiva

La vuelta de Aranda representa una noticia importante para Boca, especialmente por lo que significa su presencia futbolística. El juvenil se había convertido en una de las principales armas creativas del equipo y, antes de la lesión, era una pieza habitual en el once titular. Su retorno refuerza la profundidad del plantel y ofrece nuevas alternativas tácticas para los próximos desafíos del campeonato.

Aranda tendrá la posibilidad de empezar a recuperar ritmo de competencia. El primer paso será ante Defensa y Justicia, en un partido importante para el Xeneize, que buscará sumar puntos clave para su posición en la tabla. Después de más de dos meses de espera, Aranda vuelve a estar cerca de lo que más quería: jugar al fútbol con la camiseta de Boca. Ahora, el juvenil buscará recuperar ritmo futbolístico y sumar minutos para demostrar su nivel.